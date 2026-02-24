Меню
Киноафиша Статьи Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история

Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история

24 февраля 2026 07:58
Кадр из фильма «Спасти бессмертного»

В ленте неслучайно снялся актер из Кыргызстана.

Новый российский фильм «Спасти бессмертного» привлекает внимание уже одним описанием. Это не совсем привычная военная драма, а скорее фантастика, действие которой разворачивается прямо на линии фронта. При этом, как ни странно, в основе сценария лежит реальная история.

Сюжет фильма «Спасти бессмертного»

Главный герой фильма — Саша Устинов, современный блогер-экстремал, для которого понятия любви и семейных ценностей звучат как что-то архаичное и совершенно неинтересное. Живет он в своем ритме, пока судьба не заносит его в глухую деревню к дедушке с бабушкой.

Пожилые люди занимаются делом, которое Саше кажется чудачеством — разыскивают останки солдат, погибших в войну, чтобы похоронить их по-человечески и отдать долг памяти. Внук их убеждений не разделяет, но происходит необъяснимое: он проваливается во временную петлю.

Выбраться из нее можно только с помощью солдата, погибшего восемьдесят лет назад.

Кадр из фильма «Спасти бессмертного»

Реальная история в фильме

За сценарием стоит не выдумка, а вполне реальная человеческая судьба. Красноармеец Мендеш Омуралиев из Кыргызстана сложил голову под Ржевом в далеком 1942-м, и долгие десятилетия его останки пролежали в земле, дожидаясь своего часа.

Поисковики наткнулись на них совершенно случайно, но опознать бойца сразу не смогли. Волонтеры проявили завидное упрямство: отказались хоронить солдата в безымянной братской могиле и продолжали копать дальше.

В итоге правда восторжествовала — личность установили, и Мендеш наконец-то вернулся на родину, где его с воинскими почестями предали земле.

В фильме образ героя воплотил актер Кымбатбек Алимжанов. Перед началом съемок он специально встречался с родственниками Омуралиева, чтобы прочувствовать историю изнутри. Увидеть результат можно будет с 26 февраля — картина выходит в прокат по всей стране.

Фото: Кадры из фильма «Спасти бессмертного» (2026)
Светлана Левкина
