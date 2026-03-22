Блистаем весной как Кэрри или Эмили: 3 самых модных пальто из хитовых сериалов

Эти облики легко скопировать в реальной жизни.

Кинематограф и телесериалы уже давно превратились в источник вдохновения для модных образов. Художники по костюмам мастерски создают запоминающиеся наряды, которые не только раскрывают суть персонажей, но и диктуют тенденции в повседневной жизни.

Особенно ярко это проявляется в верхней одежде: эффектные пальто героинь зачастую становятся настоящими иконами стиля.

В нашем обзоре — три модели пальто из известных проектов, которые органично впишутся в весенний гардероб.

«Эмили в Париже»

Стиль Эмили — это всегда яркие оттенки, выразительные формы и легкий парижский шик. В одной из серий героиня предстает в нарядном пальто цвета фуксия: модель прямого кроя с поясом отличается насыщенным тоном и минималистичным силуэтом.

Крупные лацканы, приятная на ощупь ткань и длина ниже колен придают вещи изысканность и актуальный вид. Эмили комбинирует его с простым светлым свитером и темными брюками, оставляя верхнюю одежду в роли центрального элемента образа.

Такое пальто — замечательный способ привнести яркие краски в весенний сезон.

«Отыграть назад»

Персонаж Николь Кидман в психологическом триллере «Отыграть назад» надолго запомнился зрителям благодаря впечатляющему подбору нарядов. Одна из самых заметных деталей гардероба — пальто глубокого бордового цвета из мягкого велюра.

Модель с поясом аккуратно облегает фигуру, а насыщенный винный тон добавляет образу солидности и изящества.

«И просто так»

В перезапуске легендарного сериала о жизни подруг в Нью-Йорке образы Кэрри Брэдшоу по-прежнему остаются источником стильных идей. Один из самых запоминающихся нарядов — пальто объемного кроя сиреневого оттенка с клетчатым принтом.

Модель удачно совмещает классический покрой с неожиданным цветовым решением. Нежный лавандовый тон и выразительный узор придают вещи одновременно и уют, и сценическую выразительность. Кэрри носит его с легкой небрежностью, благодаря чему верхняя одежда выходит на первый план, задавая тон.