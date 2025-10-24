«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято

Наконец стало известно, сколько серий уже снято у 8 сезона «Невского». Интрига держалась несколько месяцев: фанаты гадали, на какой стадии съёмочный процесс, пересматривали старые сезоны, искали намёки в интервью актёров.

И вот — компания «Триикс Медиа» подтвердила эксклюзивную новость.

Уже отснято 15 серий — работа над 16-й в самом разгаре

Съёмочная группа «Невского-8» успела сделать половину запланированного — 15 серий готовы, а сейчас активно идёт работа над шестнадцатой. Всего в новом сезоне будет 30 эпизодов, и это обещает самый масштабный проект за всю историю сериала.

Зрители надеются, что новые серии продолжат линию расследования «Архитектора», а также расскажут о судьбе Павла Семёнова, исчезнувшего в финале седьмого сезона.

Фанаты празднуют — «эксклюзив, буквально тайное знание»

Новость разлетелась по фанатским чатам за считанные минуты.

«Действительно, эксклюзив, буквально тайное знание! Спасибо, что делитесь!» — пишут зрители. «Ура!!! Значит, осенью 2026-го выйдет», — радуются другие. «Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!» — шутят самые нетерпеливые.

Кто-то рассуждает серьёзно: «Если половину уже сняли, значит, одну сюжетную арку закончили». А другие возражают: «Арка не заканчивается на середине сезона, если герой не погибает». «Возможно, имелись в виду совсем иные арки — те, что у Гаванской улицы», — парируют с иронией.

Надежды, догадки и ожидание

Зрители уже строят свои теории: кто вернётся, кого уберут, и появятся ли новые герои.

«Хочется увидеть больше сцен Паши и Татьяны, — пишет одна из поклонниц. — Их история придаёт сериалу особенный шарм. Думаю, будут тайны и, может быть, даже шпионские игры».

А кто-то просто вздыхает: «Теперь остаётся только набраться терпения и ждать, а это тяжело».

Что дальше

Похоже, восьмой сезон станет решающим для всей франшизы. По словам продюсеров, премьера ожидается не раньше весны или осени 2026 года. И если всё пойдёт по плану, зрителей ждёт не просто продолжение, а новая глава легендарного петербургского детектива.

Пока же фанаты следят за каждым кадром со съёмок и повторяют одно и то же: «Пусть ждём долго, зато дождёмся настоящего “Невского”».

