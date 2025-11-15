Меню
Битвы с Крассом не было, а Спартака убил Ашур еще у Везувия. Думаете, бред? Нет, это новый спин-офф «Спартака» от Starz

15 ноября 2025 07:58
Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»

Фанаты культового сериала даже не знают, как комментировать такой поворот.

Казалось, саге о гладиаторах положен финал: Спартак мёртв, восстание подавлено, а коварный Ашур — обезглавлен. Но канал Starz решил воскресить одного из самых ненавидимых (и, надо признать, самых интересных) злодеев античного телемира. Новый спин-офф «Спартак: Дом Ашура» — не пересказ, а альтернативная версия событий, где всё пошло иначе.

Мир, где побеждает предатель

Создатель франшизы Стивен С. ДеНайт пошёл ва-банк: «Дом Ашура» разворачивается в параллельной временной линии, где битва на Везувии заканчивается не смертью Ашура, а его триумфом. В этой версии именно он убивает Спартака — по крайней мере, так утверждает трейлер.

Римляне вознаграждают героя-предателя дворцом и властью: Ашур получает дом Батиата, школу гладиаторов и титул господина, о котором мечтал всю жизнь. Но, как водится в мире «Спартака», каждая награда — это западня. Новоиспечённый аристократ оказывается в центре римской политики, где мечи сменяются интригами, а яды — улыбками.

Истинна ли смерть Спартака?

Фанаты уже сомневаются: действительно ли Ашур убил Спартака, или это — очередная его ложь? Герой известен тем, что выживает за счёт чужих подвигов, и версия о «великой победе» выглядит подозрительно идеально. Есть теория, что кадры в трейлере показывают фантазию самого Ашура — мир, где он наконец получает всё, чего был лишён: славу, уважение и власть.

Некоторые поклонники вспоминают приём, использованный в приквеле «Боги арены», где вся история оказалась воспоминанием умирающего Батиата. Возможно, и «Дом Ашура» — лихорадочный сон предателя, который видит собственный триумф в последние секунды жизни.

Между славой и галлюцинацией

Даже если события окажутся реальностью, сценаристы явно готовят историю о падении человека, поднявшегося слишком высоко. Римская знать не простит бывшему рабу, ставшему патрицием, и любая ошибка может стоить ему головы. В мире, где интрига опаснее меча, Ашур должен играть так, как не играл ни в одной арене.

Пока зрителям остаётся гадать, где заканчивается месть и начинается мираж. Одно ясно: «Спартак: Дом Ашура» — не просто спин-офф, а дерзкое переосмысление мифа о свободе и власти, где предатель впервые получает шанс стать легендой. Премьера — 5 декабря на Starz.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
