«Битва за битвой» и «Уэнсдэй» на 4 месте, а «Игра в кальмара» на 3-ем: зрители IMDb выбрали лучшие фильмы и сериалы 2025 года

Зрители IMDb выбрали лучшие фильмы и сериалы 2025 года — и список получился таким неожиданным, что многие кинокритики уже спорят, как именно зрительские симпатии так резко сместились.
Кто же оказался в лидерах? Ответы — в свежем рейтинге, который стал отправной точкой для обсуждений всего киноиндустриального сообщества.
Лучшие фильмы по версии IMDb
Главный сюрприз — на первом месте «Супермен». Перезапуск вселенной уверенно обошёл триллеры и блокбастеры, став самым обсуждаемым фильмом года. Следом расположились «Орудия» Зака Креггера и мрачные «Грешники».
Четвёртой стала «Битва за битвой», а замкнул топ-5 «Мир Юрского периода: Возрождение» — ещё один пример того, что ностальгия продолжает побеждать.
Полный рейтинг фильмов:
- «Супермен»
- «Орудия»
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Франкенштейн»
- «Счастливчик Гилмор 2»
- «Громовержцы»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
- «F1»
Самые популярные сериалы года
В сериальном сегменте зритель выбрал атмосферу, психологизм и большие возвращения. На первом месте — третий сезон «Белого лотоса», который снова стал культурным событием. Далее идут «Одни из нас», «Разделение» и «Уэнсдэй» — сразу несколько ярких продолжений, вышедших в этом году.
Полный рейтинг сериалов:
- «Белый лотос» (3 сезон)
- «Одни из нас» (2 сезон)
- «Разделение» (2 сезон)
- «Уэнсдэй» (2 сезон)
- «Игра в кальмара» (3 сезон)
- «Декстер: Воскрешение»
- «Монстры: История Эда Гина»
- «Отдел нераскрытых дел»
- «Андор» (2 сезон)
- «Чёрное зеркало» (7 сезон)
Если вы пропустили что-то громкое в 2025-м — этот список точно исправит ситуацию.
