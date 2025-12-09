Меню
«Битва за битвой» и «Уэнсдэй» на 4 месте, а «Игра в кальмара» на 3-ем: зрители IMDb выбрали лучшие фильмы и сериалы 2025 года

«Битва за битвой» и «Уэнсдэй» на 4 месте, а «Игра в кальмара» на 3-ем: зрители IMDb выбрали лучшие фильмы и сериалы 2025 года

9 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Одни из нас», «Уэнсдэй», фильма «Орудия» (2025)

Угадаете лидеров списка?

Зрители IMDb выбрали лучшие фильмы и сериалы 2025 года — и список получился таким неожиданным, что многие кинокритики уже спорят, как именно зрительские симпатии так резко сместились.

Кто же оказался в лидерах? Ответы — в свежем рейтинге, который стал отправной точкой для обсуждений всего киноиндустриального сообщества.

Лучшие фильмы по версии IMDb

Главный сюрприз — на первом месте «Супермен». Перезапуск вселенной уверенно обошёл триллеры и блокбастеры, став самым обсуждаемым фильмом года. Следом расположились «Орудия» Зака Креггера и мрачные «Грешники».

Четвёртой стала «Битва за битвой», а замкнул топ-5 «Мир Юрского периода: Возрождение» — ещё один пример того, что ностальгия продолжает побеждать.

Полный рейтинг фильмов:

  1. «Супермен»
  2. «Орудия»
  3. «Грешники»
  4. «Битва за битвой»
  5. «Мир Юрского периода: Возрождение»
  6. «Франкенштейн»
  7. «Счастливчик Гилмор 2»
  8. «Громовержцы»
  9. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
  10. «F1»

Самые популярные сериалы года

В сериальном сегменте зритель выбрал атмосферу, психологизм и большие возвращения. На первом месте — третий сезон «Белого лотоса», который снова стал культурным событием. Далее идут «Одни из нас», «Разделение» и «Уэнсдэй» — сразу несколько ярких продолжений, вышедших в этом году.

Полный рейтинг сериалов:

  1. «Белый лотос» (3 сезон)
  2. «Одни из нас» (2 сезон)
  3. «Разделение» (2 сезон)
  4. «Уэнсдэй» (2 сезон)
  5. «Игра в кальмара» (3 сезон)
  6. «Декстер: Воскрешение»
  7. «Монстры: История Эда Гина»
  8. «Отдел нераскрытых дел»
  9. «Андор» (2 сезон)
  10. «Чёрное зеркало» (7 сезон)

Если вы пропустили что-то громкое в 2025-м — этот список точно исправит ситуацию.

Фото: Кадр из сериала «Одни из нас», «Уэнсдэй», фильма «Орудия» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
