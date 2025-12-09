«Битва за битвой» и «Уэнсдэй» на 4 месте, а «Игра в кальмара» на 3-ем: зрители IMDb выбрали лучшие фильмы и сериалы 2025 года

Зрители IMDb выбрали лучшие фильмы и сериалы 2025 года — и список получился таким неожиданным, что многие кинокритики уже спорят, как именно зрительские симпатии так резко сместились.

Кто же оказался в лидерах? Ответы — в свежем рейтинге, который стал отправной точкой для обсуждений всего киноиндустриального сообщества.

Лучшие фильмы по версии IMDb

Главный сюрприз — на первом месте «Супермен». Перезапуск вселенной уверенно обошёл триллеры и блокбастеры, став самым обсуждаемым фильмом года. Следом расположились «Орудия» Зака Креггера и мрачные «Грешники».

Четвёртой стала «Битва за битвой», а замкнул топ-5 «Мир Юрского периода: Возрождение» — ещё один пример того, что ностальгия продолжает побеждать.

Полный рейтинг фильмов:

«Супермен» «Орудия» «Грешники» «Битва за битвой» «Мир Юрского периода: Возрождение» «Франкенштейн» «Счастливчик Гилмор 2» «Громовержцы» «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» «F1»

Самые популярные сериалы года

В сериальном сегменте зритель выбрал атмосферу, психологизм и большие возвращения. На первом месте — третий сезон «Белого лотоса», который снова стал культурным событием. Далее идут «Одни из нас», «Разделение» и «Уэнсдэй» — сразу несколько ярких продолжений, вышедших в этом году.

Полный рейтинг сериалов:

«Белый лотос» (3 сезон) «Одни из нас» (2 сезон) «Разделение» (2 сезон) «Уэнсдэй» (2 сезон) «Игра в кальмара» (3 сезон) «Декстер: Воскрешение» «Монстры: История Эда Гина» «Отдел нераскрытых дел» «Андор» (2 сезон) «Чёрное зеркало» (7 сезон)

Если вы пропустили что-то громкое в 2025-м — этот список точно исправит ситуацию.

