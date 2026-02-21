Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит?

Оказывается, разборки случаются не только между футбольными фанатами.

Поклонники «Рыцаря Семи Королевств» неожиданно вмешались в историю «Во все тяжкие» — и сделали это не в дискуссиях, а в рейтингах IMDb.

Самый высокооцененный эпизод сериала, 14-я серия пятого сезона под названием «Озимандия», впервые за 13 лет лишился идеального балла. Объясняем, что происходит.

С момента выхода серия держала редкие для платформы 10/10 и считалась недосягаемым эталоном телевизионной драмы. 20 февраля пользовательская оценка снизилась до 9,9, пишет источник.

Формально разница минимальная, фактически — событие для фанатского сообщества. «Озимандия» годами оставалась вершиной рейтинга среди всех сериалов, представленных на IMDb.

Причина падения оказалась не в пересмотре критического взгляда, а в организованной активности зрителей другого проекта. Часть фанатов «Рыцаря Семи Королевств», связанного с вселенной «Игры престолов», оставила негативные оценки, чтобы повлиять на общую таблицу и продвинуть любимое шоу. Такая тактика не нова, но в этот раз она затронула по-настоящему знаковый эпизод.

Ответ последовал быстро. Поклонники «Во все тяжкие» начали публиковать новые положительные отзывы, пытаясь вернуть «Озимандии» утраченную десятку. В итоге борьба развернулась не за сюжет и не за актерскую игру, а за цифру после запятой — символ статуса и многолетнего признания.