Битва века в «Ордене Феникса»: почему Дамблдор не убил Темного лорда «Авадой Кедаврой», когда мог все закончить за 1 минуту

Этот вопрос до сих пор обсуждают в Сетях фанаты.

Фильмы о Гарри Поттере давно стали частью культурного кода. Их пересматривают снова и снова — на каникулах, в дождливые вечера, под чашку чая и ностальгию.

Но даже фанаты, цитирующие каждую реплику, до сих пор спорят об одном: почему Дамблдор, самый мудрый и сильный маг своего времени, не победил Волдеморта в финале «Ордена Феникса»?

Всё началось с Пророчества

Ещё задолго до этой битвы, в трактире «Кабанья голова», Сивилла Трелони произнесла слова, которые определили судьбу мира. Волдеморт, узнав лишь часть пророчества, решил уничтожить ребёнка, способного его победить.

Но, пытаясь убить Гарри Поттера, он сам создал себе врага. И когда спустя годы Гарри оказался в Отделе тайн, Тёмный лорд решил использовать его, чтобы заполучить полное пророчество.

Дамблдор вошёл, когда всё рушилось

Шестеро подростков оказались лицом к лицу с двенадцатью Пожирателями смерти. Казалось, это конец. И вдруг появился Дамблдор — спокойный, величественный, с тем холодным взглядом, который всегда предвещал победу.

Он одним движением остановил хаос, но едва Волдеморт материализовался, стало ясно: это не просто бой, а столкновение двух эпох.

Почему он не добил врага

У Дамблдора была сила. Бузинная палочка, опыт победителя Гриндевальда — и безупречное владение магией. Но он уже знал, что Волдеморт бессмертен не по легендам, а буквально. Крестражи сделали убийство бессмысленным: уничтожь тело — и он вернётся.

Более того, Дамблдор подозревал, что часть души врага живёт в Гарри. Одно неверное заклинание — и конец мальчику. А значит, и Пророчеству.

Он выбрал не силу, а человечность

Когда Волдеморт попытался овладеть сознанием Гарри, Дамблдор не стал атаковать. Он знал: любовь и сострадание — это то, чего Тёмный лорд не понимает. И именно это спасло Гарри. Дамблдор не проиграл. Он просто отказался победить ценой ребёнка, пишет автор Дзен-канаал «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

