Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Битва века в «Ордене Феникса»: почему Дамблдор не убил Темного лорда «Авадой Кедаврой», когда мог все закончить за 1 минуту

Битва века в «Ордене Феникса»: почему Дамблдор не убил Темного лорда «Авадой Кедаврой», когда мог все закончить за 1 минуту

24 октября 2025 21:02
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Этот вопрос до сих пор обсуждают в Сетях фанаты.

Фильмы о Гарри Поттере давно стали частью культурного кода. Их пересматривают снова и снова — на каникулах, в дождливые вечера, под чашку чая и ностальгию.

Но даже фанаты, цитирующие каждую реплику, до сих пор спорят об одном: почему Дамблдор, самый мудрый и сильный маг своего времени, не победил Волдеморта в финале «Ордена Феникса»?

Всё началось с Пророчества

Ещё задолго до этой битвы, в трактире «Кабанья голова», Сивилла Трелони произнесла слова, которые определили судьбу мира. Волдеморт, узнав лишь часть пророчества, решил уничтожить ребёнка, способного его победить.

Но, пытаясь убить Гарри Поттера, он сам создал себе врага. И когда спустя годы Гарри оказался в Отделе тайн, Тёмный лорд решил использовать его, чтобы заполучить полное пророчество.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Дамблдор вошёл, когда всё рушилось

Шестеро подростков оказались лицом к лицу с двенадцатью Пожирателями смерти. Казалось, это конец. И вдруг появился Дамблдор — спокойный, величественный, с тем холодным взглядом, который всегда предвещал победу.

Он одним движением остановил хаос, но едва Волдеморт материализовался, стало ясно: это не просто бой, а столкновение двух эпох.

Почему он не добил врага

У Дамблдора была сила. Бузинная палочка, опыт победителя Гриндевальда — и безупречное владение магией. Но он уже знал, что Волдеморт бессмертен не по легендам, а буквально. Крестражи сделали убийство бессмысленным: уничтожь тело — и он вернётся.

Более того, Дамблдор подозревал, что часть души врага живёт в Гарри. Одно неверное заклинание — и конец мальчику. А значит, и Пророчеству.

Он выбрал не силу, а человечность

Когда Волдеморт попытался овладеть сознанием Гарри, Дамблдор не стал атаковать. Он знал: любовь и сострадание — это то, чего Тёмный лорд не понимает. И именно это спасло Гарри. Дамблдор не проиграл. Он просто отказался победить ценой ребёнка, пишет автор Дзен-канаал «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Также прочитайте: Долорес Амбридж из «Гарри Поттера» фанаты считают самым мерзким персонажем, но один хороший поступок она все же совершила

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло Читать дальше 25 октября 2025
Пыль, холод и 25 километров в день: вот где снимали «Долгую прогулку» по Кингу — это место реально существует Пыль, холод и 25 километров в день: вот где снимали «Долгую прогулку» по Кингу — это место реально существует Читать дальше 25 октября 2025
Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха Читать дальше 24 октября 2025
Как Идущие ходили в туалет в «Долгой прогулке» по Кингу? У многих зрителей от этих сцен — рвотные позывы Как Идущие ходили в туалет в «Долгой прогулке» по Кингу? У многих зрителей от этих сцен — рвотные позывы Читать дальше 23 октября 2025
Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем Читать дальше 23 октября 2025
«Кинг прочитал сценарий»: финал «Бегущего человека» с Пауэллом пришлось менять – всю «жесть» из книги показать не получится «Кинг прочитал сценарий»: финал «Бегущего человека» с Пауэллом пришлось менять – всю «жесть» из книги показать не получится Читать дальше 22 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше