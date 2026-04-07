Меню
Русский English
Отмена
Новинка от режиссера «Следа»: новый исторический детектив не так прост — подробности сюжета уже известны

7 апреля 2026 11:21
Кадр из сериала «Берлин 23»

История предстоит весьма захватывающая. 
 

Новый сериал «Берлин 23» стал сиквелом проекта «Варшава 21». Это очередной исторический детектив, который расскажет о работе дипломатов и сотрудников спецслужб.

По сюжету в Берлин прибывает новый глава российской миссии — Вячеслав Васильев. Его сыграл Дмитрий Миллер. Васильев показан как опытный специалист по урегулированию кризисов, два года назад он решал похожую задачу в Варшаве. Теперь ему нужно восстановить работу посольства после высылки части персонала и не допустить эскалации конфликта в Европе.

С Васильевым работает сотрудник спецслужб Сергей Ненашев, роль которого досталась Дмитрию Куличкову. Ранее между ними были разногласия, но теперь они вынуждены действовать как команда.

В главных ролях также заявлены Сергей Гузеев, Юрий Беляев, Ольга Ломоносова, Игорь Хрипунов, Александр Доронин, Дмитрий Ульянов, Виктория Малекторович и другие актёры.

Режиссёром сиквела стал Всеволод Аравин. Он уже известен зрителям по сериалу «След» и российской адаптации турецкого проекта «Постучись в мою дверь в Москве».

Премьера сериала намечена в онлайн-кинотеатре Okko на 29 апреля. Если вам по душе закрученные детективы, которые наполнены невероятными сюжетными поворотами, предательством и рискованными операциями, то сериал точно придется по душе. Создатели обещают великолепно прорисованную эпоху. Речь идет о далеких 70-х.

Фото: Кадр из сериала «Берлин 23»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше