«Битва Калленов против Вольтури — только в среднерусском стиле»: зрители в восторге от 3 сезона «Вампиров средней полосы», вот что пишут

4 ноября 2025 18:08
Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

Финал намечен на 28 ноября.

Смоленские вампиры снова на экране — третий сезон «Вампиров средней полосы» стартовал, а зрители, кажется, давно такого ждали. Юрий Стоянов и Татьяна Догилева возвращаются к своим ролям, чтобы снова удерживать хрупкий мир между людьми и вампирами.

Что ждёт зрителей

Дед Слава, как всегда, старается не допустить новой бойни, но привычный порядок рушится: кто-то снова вмешался в древний баланс. Исчезают люди, среди Хранителей назревает раскол, а старые враги выходят из тени.

Графиня Ольга ждёт ребёнка — но её беременность оборачивается загадкой. И, кажется, впереди — битва, какой ещё не видел вампирский мир.

В новом сезоне к знакомым лицам — Артёму Ткаченко, Ольге Медынич, Дмитрию Чеботарёву — присоединились свежие герои. Атмосфера стала плотнее, интриги — запутаннее, а ставки — выше.

Что говорят зрители

Поклонники уже делятся впечатлениями в соцсетях и форумах:

«Это просто шикарно! Всю неделю чувствовала себя не в своей тарелке — посмотрела, отлегло. Очень интересно, что будет дальше! Рада видеть старых персонажей — все прям похорошели. Ну и, конечно, мои любимые ОльЖаны!»

«Битва Калленов против Вольтури — только в среднерусском стиле».

«По традиции, буду ждать все серии и потом залпом гляну. Очень жду».

«Живу в Смоленске. Вовсе у нас не мрачный город!»

Почему стоит смотреть

«Вампиры средней полосы» остаются одним из самых рейтинговых российских сериалов последних лет. За уютной мистикой здесь скрывается умный юмор, щепотка философии и почти семейная история о том, как непросто быть бессмертным в мире, где всё меняется. Похоже, этот сезон снова пролетит незаметно — как ночь в Смоленске.

А знаете, почему «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона? А ведь изначально 4 планировали. Рассказываем в этом материале.

Фото: Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
