Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда

15 января 2026 20:33
«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Главный приквел по Стивену Кингу может пойти дальше привычного образа клоуна.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже в первом сезоне аккуратно расширил мифологию вселенной, показав, что у Пеннивайза было человеческое прошлое.

Теперь Билл Скарсгард дал понять: эта линия может получить продолжение во втором сезоне — если проект будет продлён.

Кто такой Боб Грей до Пеннивайза

В первом сезоне подтверждается, что в 1908 году инопланетное существо Оно убило настоящего Пеннивайза — человека по имени Боб Грей — и присвоило его внешность.

Монстр уже тогда выбирал форму, способную вызвать доверие, особенно у детей, и образ клоуна оказался для этого максимально удобным.

При этом ключевой эпизод остался за кадром. Зрителям не показали, что именно произошло с Бобом Греем после того, как Оно заманило его в лес. Сериал намеренно оставил эту часть истории недосказанной, сделав прошлое Пеннивайза одной из главных загадок приквела.

Намек актера

В интервью Screen Rant Билл Скарсгард признался, что хотел бы вернуться не только к образу Оно, но и к роли Боба Грея. По его словам, именно сцены, связанные с человеческой стороной персонажа, оказались для него наиболее интересными с актерской точки зрения:

«Я думаю, что сцена, где Боб Грей общается с Оно, принявшим облик ребенка, была одной из самых интересных. Мы много смеялись, импровизировали и так далее. Она совсем не похожа на ту сцену, где он говорит: "О, моя дорогая, я люблю тебя". Это сцена, где он общается со своей дочерью. Я тогда подумал что-то вроде: "Ладно, в этом персонаже есть глубина". Вдруг мы его еще увидим? Кто знает».

Актер считает, что история Боба Грея нужна, чтобы прямо показать, как Оно убивает человека и забирает его внешность.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Планы авторов и временные рамки

На данный момент HBO Max официально не продлил «Оно: Добро пожаловать в Дерри» на второй сезон. Однако режиссер и продюсер Андрес Мускетти ранее говорил о намерении развивать эту часть вселенной дальше.

По его словам, будущие сезоны должны затронуть 1935 и 1908 годы. Первый сезон был сосредоточен на 1962-м, а события фильмов «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019) разворачивались в 1989 и 2016 годах. Такой хронологический ход логично подводит зрителя к моменту появления классического образа Пеннивайза.

Что сказал шоураннер

Шоураннер проекта Джейсон Фукс в 2025 году также дал понять, что во втором и третьем сезонах планируется раскрыть предыдущие воплощения Пеннивайза.

Он напомнил, что в первом сезоне так и не показали, что Оно сделало с Бобом Греем в лесу, а значит, эта линия еще может получить развитие.

Если сериал продолжат, история Пеннивайза рискует перестать быть просто набором пугающих образов — и превратиться в последовательный рассказ о том, как зло выбирает себе лицо.

Также прочитайте: «Битва за битвой» взяла «Золотой глобус», но эти 3 фильма Пола Томаса Андерсона зрители любят больше — и рейтинги это подтверждают

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
