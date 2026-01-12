Почему Бильбо на самом деле покинул Шир? Фанаты раскрыли коварный план Кольца, от которого становится жутко

История ухода хоббита из родного края выглядит трогательно. Но новая теория меняет всё — и добавляет мрачный подтекст

Во «Властелине колец: Братстве Кольца» Бильбо Бэггинс — не просто старик, решивший на старости лет сбежать от болтовни соседей и дописать мемуары в Ривенделле. Он прожил в Шире долгие десятилетия, почти не меняясь, потому что владел Кольцом Всевластия. А это уже сигнал тревоги: Кольцо не дарит долголетие просто так. Оно отравляет душу медленно, исподволь.

Кольцо не хотело сидеть взаперти

По одной из теорий фанатов, к решению уйти из дома подтолкнуло Бильбо Кольцо Всевластия. Пока Бэггинс тихо жил в Бэг-Энде, оно лежало без движения. Но долго это продолжаться не могло, поскольку у него есть воля. Кольцо стремится вернуться к Саурону и действует через тонкие манипуляции.

И если Бильбо не собирался нести Кольцо в Мордор, значит, надо было хотя бы вытащить его из Шира. Разбудить в нём тягу к путешествиям. Что и произошло.

«Я чувствую себя, как масло, размазанное по хлебу» — говорит Бильбо Гэндальфу.

Это утомление могло быть не возрастным, а вызвано именно Кольцом, которое истончало его изнутри.

Если бы не Гэндальф...

План Кольца почти сработал: Бильбо уходит, берёт с собой Кольцо, и только вмешательство Гэндальфа заставляет его оставить реликвию Фродо.

Кольцо уходит из Шира, но не с тем, с кем рассчитывало. А дальше — погоня Назгулов, совет у Элронда, и путь к Роковой горе. Всё могло бы пойти иначе, не вмешайся маг.

Теория, возможно, и не канонична, но она логично вплетается в ткань истории Толкина, где магия всегда действует исподволь, незаметно. И в этом её жуткая сила: когда ты думаешь, что сам принял решение, а это Кольцо тихо шептало тебе его в голову.

