Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон

Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон

28 февраля 2026 10:00
Кадр из сериала «Дом Давида»

На премьеру возлагают большие надежды.

На просторах Prime Video появился ролик с анонсом второго сезона «Дома Давида» — проекта, который ловко перекладывает библейские сюжеты на язык современного кино. Первая часть появилась на экранах ещё в прошлом октябре и успела обрасти армией поклонников, а теперь стриминг дразнит зрителей обещанием, что продолжение стартует уже через считаные недели.

Второй сезон сериала

Вчерашний пастух Голиаф вдруг оказывается закован в придворные одежды и вынужден учиться выживать среди мраморных колонн. Давид быстро обрастает народной любовью, и соратники начинают смотреть на него с уважением.

Но есть и интриганы — те, кто ближе всех к Саулу. В центре повествования — не только дворцовая борьба, но и особенное чувство, которое помогает герою понять своё истинное призвание.

Кадр из сериала «Дом Давида»

Успех сериала

Первый сезон «Дома Давида» не затерялся в прошлом году среди обилия новинок — за первые семнадцать дней его посмотрели больше 22 млн зрителей. Шоу моментально ворвалось в десятку лучших новых сериалов в США, так что стриминг не стал тянуть с решением.

Всего через три недели после премьеры Prime Video официально продлил проект на второй сезон. И сейчас на него возлагают большие надежды — премьера 27 марта.

Фото: Кадры из сериала «Дом Давида»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Читать дальше 28 февраля 2026
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили Читать дальше 28 февраля 2026
У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка Читать дальше 28 февраля 2026
9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO 9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO Читать дальше 28 февраля 2026
14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года 14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года Читать дальше 28 февраля 2026
От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно Читать дальше 28 февраля 2026
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека Читать дальше 28 февраля 2026
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона» Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона» Читать дальше 27 февраля 2026
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше