Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон

На просторах Prime Video появился ролик с анонсом второго сезона «Дома Давида» — проекта, который ловко перекладывает библейские сюжеты на язык современного кино. Первая часть появилась на экранах ещё в прошлом октябре и успела обрасти армией поклонников, а теперь стриминг дразнит зрителей обещанием, что продолжение стартует уже через считаные недели.

Второй сезон сериала

Вчерашний пастух Голиаф вдруг оказывается закован в придворные одежды и вынужден учиться выживать среди мраморных колонн. Давид быстро обрастает народной любовью, и соратники начинают смотреть на него с уважением.

Но есть и интриганы — те, кто ближе всех к Саулу. В центре повествования — не только дворцовая борьба, но и особенное чувство, которое помогает герою понять своё истинное призвание.

Успех сериала

Первый сезон «Дома Давида» не затерялся в прошлом году среди обилия новинок — за первые семнадцать дней его посмотрели больше 22 млн зрителей. Шоу моментально ворвалось в десятку лучших новых сериалов в США, так что стриминг не стал тянуть с решением.

Всего через три недели после премьеры Prime Video официально продлил проект на второй сезон. И сейчас на него возлагают большие надежды — премьера 27 марта.