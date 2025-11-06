Меню
Автор «Американской истории преступлений» сел в лужу: у новой юридической драмы с Кардашьян 0% на RT – критики говорят, что получилось безвкусно

6 ноября 2025 15:42
«Все честно»

Первые отзывы оказались жёстче, чем ожидалось.

Юридическую драму «Всё честно» (All’s Fair, 2025) Райана Мёрфи позиционировали как громкое возвращение автора «Американской истории преступлений». В главной роли — Ким Кардашьян, вокруг — ансамбль из Наоми Уоттс, Сары Полсон, Гленн Клоуз и Ниси Нэш.

Но вместо взлета на олимп славы, сериал получил 0% «свежести» на Rotten Tomatoes и растущую коллекцию уничтожающих рецензий.

Ни один крупный международный портал не поставил сериалу положительную оценку. «Катастрофа», «ужасно», «зона бедствия», «безвкусно» — это лишь часть цитат, которые уже растиражированы прессой.

В статье The Guardian сериал характеризуют как «катастрофу, которая не работает ни в жанре юридической драмы, ни как сатира». Издание подчёркивает, что сериал «выглядит так, будто всё потеряло форму ещё на уровне сценария».

А в рецензии The Telegraph говорится, что игра Кардашьян «лишена харизмы, при этом любое её появление на экране — усыпляет».

«Всё честно» (2025): что пошло не так

В центре сюжета — команда адвокатов по разводам, которые уходят из старой фирмы и открывают собственную практику в Лос-Анджелесе. Кардашьян играет Аллюру Грант — звезду юридического мира, вокруг которой строится весь конфликт.

Концепция кажется рабочей: блестящий офис, громкие дела, хищные юристы. Но критики сходятся в одном: сериал не выдерживает собственных амбиций.

Многие рецензенты отмечают «неловкие попытки выдать поверхностные диалоги за остроту», а отдельные сцены обозвали «театром абсурда без самоиронии».

Ким Кардашьян в центре шквала оценок

Реакция критиков на Кардашьян однозначна. Одни называют её игру «плоской», другие — «неубедительной». В британских изданиях её роль считают главным минусом проекта.

Как отмечает The Telegraph, у актрисы «нет ни ауры, ни X-фактора». Журналисты Variety добавляют, что «к моменту третьей серии сериал превращается в мыльную оперу, только без эмоций».

«Все честно»

Даже звёздный состав не спас

В проекте заняты Наоми Уоттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз, Ниси Нэш — имена, которые обычно обещают высокий уровень. Но по словам критиков, «актеры выглядят так, будто играют в разных сериалах», а сцены с их участием «требуют больше энергии, чем сценарий способен дать».

Слабый сценарий становится главным обвинением: сюжет называют «разорванным», а тон — «непонимающим, чем он хочет быть: драмой, сатирой или триллером».

Также прочитайте: Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново

Фото: Кадр из сериала «Все честно» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
