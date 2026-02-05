«Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады»

Но актеры, конечно, это далеко не главное. Как и рейтинг 8/10.

Когда канал «Россия 1» делает сериал с оценкой «по палате» заметно выше среднего, но о нем почти не говорят, – это повод удивиться. «Оптимисты: Карибский сезон» смогли переплюнуть первых «Оптимистов», хоть сменили часть актерского состава и даже локацию.

Да, здесь играет Сергей Безруков, которого не было в первом сезоне. И да, его партнером выступает Владимир Вдовиченков, что возвращает нас к ностальгии по «Бригаде» (но дальше – больше).

Секрет успеха в идеально выверенной формуле: смесь шпионского триллера на фоне Карибского кризиса и запретной любви между советским разведчиком и американкой русского происхождения (а вот и Елизавета Боярская).

Как отмечают зрители, если первые серии показались скучноватыми – не страшно, с середины сезона детектив «слетает с тормозов», попутно показывая эпоху через детали: костюмы, музыку и то, как личные трагедии персонажей вплетены в глобальные события.

«Безруков, конечно, мастер с большой буквы и он задал тон всему второму сезону. Вдовиченков актер интересный, но любовь так играть ему не дано. Безруков, как Вячеслав Тихонов в роли Штирлица, может все сыграть одними глазами».

Дуэт Безрукого с Боярской, настаивают зрители, стал одним из главных достоинств проекта, добавив страсти и человечности суховатому шпионскому сюжету.

В итоге получился стильный, увлекательный и умный детектив, который не стыдно поставить в один ряд с лучшими историческими сериалами последних лет.

И странно, что о нем так мало шума – возможно, потому что настоящие жемчужины ищут в полной тишине.