Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады»

«Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады»

5 февраля 2026 11:21
Кадр из сериала «Оптимисты», «Семнадцать мгновений весны»

Но актеры, конечно, это далеко не главное. Как и рейтинг 8/10.

Когда канал «Россия 1» делает сериал с оценкой «по палате» заметно выше среднего, но о нем почти не говорят, – это повод удивиться. «Оптимисты: Карибский сезон» смогли переплюнуть первых «Оптимистов», хоть сменили часть актерского состава и даже локацию.

Да, здесь играет Сергей Безруков, которого не было в первом сезоне. И да, его партнером выступает Владимир Вдовиченков, что возвращает нас к ностальгии по «Бригаде» (но дальше – больше).

Секрет успеха в идеально выверенной формуле: смесь шпионского триллера на фоне Карибского кризиса и запретной любви между советским разведчиком и американкой русского происхождения (а вот и Елизавета Боярская).

Кадр из сериала «Оптимисты»

Как отмечают зрители, если первые серии показались скучноватыми – не страшно, с середины сезона детектив «слетает с тормозов», попутно показывая эпоху через детали: костюмы, музыку и то, как личные трагедии персонажей вплетены в глобальные события.

«Безруков, конечно, мастер с большой буквы и он задал тон всему второму сезону. Вдовиченков актер интересный, но любовь так играть ему не дано. Безруков, как Вячеслав Тихонов в роли Штирлица, может все сыграть одними глазами».

Дуэт Безрукого с Боярской, настаивают зрители, стал одним из главных достоинств проекта, добавив страсти и человечности суховатому шпионскому сюжету.

Кадр из сериала «Оптимисты»

В итоге получился стильный, увлекательный и умный детектив, который не стыдно поставить в один ряд с лучшими историческими сериалами последних лет.

И странно, что о нем так мало шума – возможно, потому что настоящие жемчужины ищут в полной тишине.

Фото: Кадр из сериала «Оптимисты», «Семнадцать мгновений весны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«То ли Воланд, то ли Коровьев»: новый российский детектив я пересмотрел дважды подряд — о финале думаю вторые сутки «То ли Воланд, то ли Коровьев»: новый российский детектив я пересмотрел дважды подряд — о финале думаю вторые сутки Читать дальше 4 февраля 2026
Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Читать дальше 5 февраля 2026
Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7 Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7 Читать дальше 5 февраля 2026
199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали 199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали Читать дальше 4 февраля 2026
Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Читать дальше 4 февраля 2026
Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве Читать дальше 4 февраля 2026
Любите «Хрустальный» с Васильевым? Американцы сняли кое-что очень похожее – у сериала рейтинг 7,5 Любите «Хрустальный» с Васильевым? Американцы сняли кое-что очень похожее – у сериала рейтинг 7,5 Читать дальше 3 февраля 2026
42 000 000 просмотров и это не случайно: почему серия «Чистый спорт» у «Смешариков» вдруг стала хитом 42 000 000 просмотров и это не случайно: почему серия «Чистый спорт» у «Смешариков» вдруг стала хитом Читать дальше 3 февраля 2026
6 российских сериалов с пометкой 18+: для тех, кто любит истории с огоньком и перчинкой (с детьми не смотреть!) 6 российских сериалов с пометкой 18+: для тех, кто любит истории с огоньком и перчинкой (с детьми не смотреть!) Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше