На RT 42%, но миллионы все равно заработает: критики называют «Супер Марио: Галактическое кино» бездушной чепухой

В целом пишут, что ничего нового не придумано.

«Супер Марио: Галактическое кино» выходит в прокат, но первые отзывы уже охлаждают ожидания. За день до релиза критики разнесли анимацию, и вместо восторга — аккуратное разочарование: зрелище есть, а вот с историей проблемы.

Что говорят критики

Главная претензия звучит почти в каждой рецензии: проект держится на узнаваемости персонажей и не предлагает ничего нового. Фан-сервис работает безотказно, но за пределами этого фильм, по мнению обозревателей, быстро теряет интерес.

Оценки это подтверждают. На Rotten Tomatoes у картины лишь 42% положительных отзывов, тогда как у первой части было 59%. Разрыв заметный, и он отражает общее настроение критиков.

FandomWire — 7/10: «Благодаря анимации, которая переосмысливает стандарты студии, и музыке Брайана Тайлера, мастерски отдающей дань уважения наследию Nintendo, фильм дарит незабываемые впечатления, подкрепленные вдохновенными вокальными партиями.» Radio Times — 4/10: «Возвращая нас в мрачное, психоделическое Грибное Королевство, фильм столь же безумен, хотя и не так свеж и смешон, как его предшественник.» Cinerama Film — 2/10: «Этот фильм, опирающийся исключительно на узнаваемость франшизы, а не на сюжет, представляет собой ленивую, театральную, бездушную чепуху.»

Почему все равно ждут успех

Несмотря на критику, прогнозы по сборам остаются высокими. Аналитики ожидают старт около 350 миллионов долларов, что почти вдвое выше результата оригинала. Ставка очевидна: зрители могут принять фильм теплее, чем профессиональные рецензенты, пишет

В кинотеатрах СНГ картина выходит 2 апреля. Ситуация знакомая: критики спорят, а зритель решает сам.