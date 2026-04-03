Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи На RT 42%, но миллионы все равно заработает: критики называют «Супер Марио: Галактическое кино» бездушной чепухой

На RT 42%, но миллионы все равно заработает: критики называют «Супер Марио: Галактическое кино» бездушной чепухой

3 апреля 2026 09:25
Кадр из фильма «Супер Марио: Галактическое кино»

В целом пишут, что ничего нового не придумано.

«Супер Марио: Галактическое кино» выходит в прокат, но первые отзывы уже охлаждают ожидания. За день до релиза критики разнесли анимацию, и вместо восторга — аккуратное разочарование: зрелище есть, а вот с историей проблемы.

Что говорят критики

Главная претензия звучит почти в каждой рецензии: проект держится на узнаваемости персонажей и не предлагает ничего нового. Фан-сервис работает безотказно, но за пределами этого фильм, по мнению обозревателей, быстро теряет интерес.

Оценки это подтверждают. На Rotten Tomatoes у картины лишь 42% положительных отзывов, тогда как у первой части было 59%. Разрыв заметный, и он отражает общее настроение критиков.

FandomWire — 7/10: «Благодаря анимации, которая переосмысливает стандарты студии, и музыке Брайана Тайлера, мастерски отдающей дань уважения наследию Nintendo, фильм дарит незабываемые впечатления, подкрепленные вдохновенными вокальными партиями.»

Radio Times — 4/10: «Возвращая нас в мрачное, психоделическое Грибное Королевство, фильм столь же безумен, хотя и не так свеж и смешон, как его предшественник.»

Cinerama Film — 2/10: «Этот фильм, опирающийся исключительно на узнаваемость франшизы, а не на сюжет, представляет собой ленивую, театральную, бездушную чепуху.»

Почему все равно ждут успех

Несмотря на критику, прогнозы по сборам остаются высокими. Аналитики ожидают старт около 350 миллионов долларов, что почти вдвое выше результата оригинала. Ставка очевидна: зрители могут принять фильм теплее, чем профессиональные рецензенты.

В кинотеатрах СНГ картина выходит 2 апреля. Ситуация знакомая: критики спорят, а зритель решает сам.

Фото: Кадр из фильма «Супер Марио: Галактическое кино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика «Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика Читать дальше 4 апреля 2026
Сиквел «Супер Марио» получил разгромные 44% на RT от критиков: вот почему это не повод не смотреть фильм Сиквел «Супер Марио» получил разгромные 44% на RT от критиков: вот почему это не повод не смотреть фильм Читать дальше 2 апреля 2026
Первый сезон «Поднятия уровня в одиночку» шедевр, но любые продолжение обречены на провал: дело вот в чем Первый сезон «Поднятия уровня в одиночку» шедевр, но любые продолжение обречены на провал: дело вот в чем Читать дальше 2 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Читать дальше 5 апреля 2026
Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Читать дальше 4 апреля 2026
Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов» Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов» Читать дальше 4 апреля 2026
В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей Читать дальше 4 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше