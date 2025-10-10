Меню
Киноафиша Статьи «Без Янковского смотреть не буду»: в новом сезоне «Фишера» не будет Бокова — зрители отказываются в это верить

«Без Янковского смотреть не буду»: в новом сезоне «Фишера» не будет Бокова — зрители отказываются в это верить

10 октября 2025 18:37
Кадр из сериала «Фишер»

Каст проекта изменится.

Второй сезон сериала «Фишер» оставил в этом году у зрителей противоречивые впечатления. Сюжетные повороты многим показались разочаровывающими, особенно это касается финала.

Но цифры просмотров говорят о том, что неоднозначный проект все равно был востребован у аудитории. Именно поэтому сериал был продлен сразу на еще 2 блока серий, и съемки одного из них недавно стартовали. Вот только важного героя в сюжете фанаты похоже недосчитаются.

Третий сезон «Фишера»

В сервисе Wink скоро покажут третий сезон детективной истории под названием «После Фишера. Инквизитор». Это не прямое продолжение знакомого сюжета, а скорее новая история, лишь отчасти связанная с известной франшизой.

События развернутся в маленьком алтайском городке. На опушке тайги случайные прохожие находят тело девушки — дочери влиятельного чиновника. Следствие быстро выдвигает первую версию: это новая жертва барнаульского маньяка, которого так и не поймали.

Расследовать дело будут оперативник Белова и следователь Терехов. Начав работать вместе, они скоро понимают: убийство связано не только с маньяком, но и с загадочной девушкой-маугли, выросшей в тайге.

Полный актёрский состав пока не объявили. Но уже известно, что роль Беловой исполнит Юлия Снигирь. По слухам, в проекте может также появиться Александр Петров.

Кадр со съемок сериала «После Фишера. Инквизитор»

Боков пропал из «Фишера»

А вот харизматичного следователя Бокова в исполнении Ивана Янковского зрители не увидят в 3 сезоне. И это уже расстроило многих фанатов.

«В первом сезоне Боков раздражал, но во втором вообще не вызвал никаких претензий, зря его убирают», «Точно нет. Без Янковского не буду смотреть», «Зачем тогда называть сериал "Фишером", если это вообще другая история и даже с другими артистами?», «Боков был украшением сериала, без него все теряет смысл», — пишут комментаторы.

Но, возможно, эти мнения после громкой премьеры изменятся.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 малоизвестных сериала в духе «Фишера» и «Настоящего детектива».

Фото: Кадры из сериала «Фишер», онлайн-кинотеатр Wink
Светлана Левкина
Светлана Левкина
