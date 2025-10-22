Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре

Никите Михалкову – 80. В его биографии хватает всего: громких премий, культовых фильмов, резких высказываний и скандалов, о которых спорят до сих пор. Но задолго до того, как он стал «барином» отечественного кино, Михалков был просто молодым актером с удивительно кинематографичным лицом.

В начале карьеры он снимался у лучших режиссеров советской эпохи – от Александра Митты и Георгия Данелии до Сергея Бондарчука и Андрея Тарковского – и всегда умел вписаться в кадр, будто был рожден для объективов кинокамеры.

К юбилею мэтра вспоминаем, каким он был в те годы, когда еще не снимал «Свой среди чужих, чужой среди своих» и не поднимался на сцену за «Оскаром».

Смущающе красивый, с легкой усмешкой, Михалков словно знал, что впереди у него собственная киновселенная – с одними и теми же темами, лицами и сюжетами, которые будут кочевать из фильма в фильм десятилетиями.

За восемь десятков лет Михалков успел поработать с десятками режиссеров, сняться в 59 картинах и сам поставить несколько главных фильмов российского кино – от «Раби любви» до «Утомленных солнцем».

И если его режиссерские работы знает почти каждый, то ранние роли давно требуют пересмотра. Проверьте, сможете ли вы узнать молодого Никиту Михалкова по кадрам из старых фильмов – без усов (иногда), без шляпы (почти всегда), но уже с тем самым взглядом.

