Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре

Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре

22 октября 2025 18:37
Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре

Проходим тест для знатоков советского кино.

Никите Михалкову – 80. В его биографии хватает всего: громких премий, культовых фильмов, резких высказываний и скандалов, о которых спорят до сих пор. Но задолго до того, как он стал «барином» отечественного кино, Михалков был просто молодым актером с удивительно кинематографичным лицом.

В начале карьеры он снимался у лучших режиссеров советской эпохи – от Александра Митты и Георгия Данелии до Сергея Бондарчука и Андрея Тарковского – и всегда умел вписаться в кадр, будто был рожден для объективов кинокамеры.

К юбилею мэтра вспоминаем, каким он был в те годы, когда еще не снимал «Свой среди чужих, чужой среди своих» и не поднимался на сцену за «Оскаром».

Смущающе красивый, с легкой усмешкой, Михалков словно знал, что впереди у него собственная киновселенная – с одними и теми же темами, лицами и сюжетами, которые будут кочевать из фильма в фильм десятилетиями.

За восемь десятков лет Михалков успел поработать с десятками режиссеров, сняться в 59 картинах и сам поставить несколько главных фильмов российского кино – от «Раби любви» до «Утомленных солнцем».

И если его режиссерские работы знает почти каждый, то ранние роли давно требуют пересмотра. Проверьте, сможете ли вы узнать молодого Никиту Михалкова по кадрам из старых фильмов – без усов (иногда), без шляпы (почти всегда), но уже с тем самым взглядом.

Ранее мы писали: «У меня дети: мальчик и… тоже мальчик»: угадываем горе-папаш из советского кино по уморительным цитатам (сложный тест ко Дню отца)

Фото: Кадр из фильма «Утомленные солнцем» (1994)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию Читать дальше 21 октября 2025
«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви» «Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви» Читать дальше 22 октября 2025
Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем» Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем» Читать дальше 22 октября 2025
«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой «Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой Читать дальше 21 октября 2025
Снялся всего за год до смерти: почему единственный фильм, в котором сыграл Михаил Круг, сравнивают с «Братом» Снялся всего за год до смерти: почему единственный фильм, в котором сыграл Михаил Круг, сравнивают с «Братом» Читать дальше 21 октября 2025
«У меня дети: мальчик и… тоже мальчик»: угадываем горе-папаш из советского кино по уморительным цитатам (сложный тест ко Дню отца) «У меня дети: мальчик и… тоже мальчик»: угадываем горе-папаш из советского кино по уморительным цитатам (сложный тест ко Дню отца) Читать дальше 19 октября 2025
Пошел в кино, чтобы откосить от службы: Иван Янковский честно признался, почему стал актером — звездный дед ни при чем Пошел в кино, чтобы откосить от службы: Иван Янковский честно признался, почему стал актером — звездный дед ни при чем Читать дальше 19 октября 2025
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды 3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды Читать дальше 23 октября 2025
Рюкзаки с деньгами и много водки: Меньшов готовился снять «Москва слезам не верит 2» с дочкой в главной роли – угадаете, почему передумал? Рюкзаки с деньгами и много водки: Меньшов готовился снять «Москва слезам не верит 2» с дочкой в главной роли – угадаете, почему передумал? Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше