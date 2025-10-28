Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Без “Условного мента” по субботам жизнь не та!»: у «Невского» появился реальный конкурент — и ему посвящают стихи

«Без “Условного мента” по субботам жизнь не та!»: у «Невского» появился реальный конкурент — и ему посвящают стихи

28 октября 2025 16:11
Кадр из сериала «Условный мент»

Сериал одновременно включают по субботам на ТВ и радуются каждому эпизоду.

Кажется, у «Невского» появился серьёзный конкурент. «Условный мент» уже не просто сериал — это феномен, которому посвящают стихи и по которому сверяют расписание.

У него нет громких кампаний и раскрутки, зато есть зрители, которые любят, цитируют и ждут новые серии, как встречу со своими.

Народный прайм

Как говорят сами поклонники:

«Без “Условного мента” по субботам жизнь не та! Это знают все! Вообще все!», пишут в Сетях фанаты.

И трудно спорить. Сериал стал тем самым редким примером, когда герои ближе, чем соседи, а реплики звучат как цитаты из реальности. У «Условного мента» нет нужды что-то доказывать — он давно завоевал доверие тех, кто любит истории без лишнего блеска, но с характером.

Телевизор, который объединяет

О сериале уже шутят, что он вернул стране привычку к семейному просмотру. Один зритель даже стих сочинил:

«Многие в России знают. Телевизоры включают. Чтоб в 16:45 серии смотреть опять».

Своего рода народный хронометр — включился, и всё идёт по расписанию.

Любовь без рекламы

«Условному менту» не нужно громких кампаний. Ему хватает зрителей, которые делают всё сами. Рейтинг на Кинопоиске 7,2, что тоже говорит о качестве материала.

«У “Условного мента” огромное количество поклонников. Ему не нужна реклама, да и интерес подогревать не надо — поклонники сериал любят, героев обожают, новые серии ждут, старые пересматривают и не стесняются писать развернутые отзывы. Чего может быть лучше?»

Почему он работает

Потому что простота здесь — не минус, а стиль. Рожков остаётся узнаваемым, сюжет не ломает себя ради рейтинга, а зритель получает то, ради чего вообще включают ТВ: человеческие истории, немного иронии и честное настроение.

«Условный мент» — тот редкий случай, когда сериал стал не просто привычкой, а частью субботнего ритуала. И похоже, отдавать это место обратно «Невскому» уже никто не собирается.

Читайте также: Кто сильнее: «Невский» или «Первый отдел»? Новые рейтинги НТВ могут удивить даже фанатов

Фото: Кадр из сериала «Условный мент»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения «Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения Читать дальше 25 октября 2025
Не устроил финал «Бара “Один звонок”»? Зрители придумали свою концовку сериала — и, кажется, она даже сильнее оригинала Не устроил финал «Бара “Один звонок”»? Зрители придумали свою концовку сериала — и, кажется, она даже сильнее оригинала Читать дальше 28 октября 2025
«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса» «Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса» Читать дальше 27 октября 2025
«Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото) «Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото) Читать дальше 26 октября 2025
Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Читать дальше 25 октября 2025
Маковецкий в роли Брежнева хорош, но что с исторической точностью? Сериал «Дорогой Вилли» зашел мощно и со спорами Маковецкий в роли Брежнева хорош, но что с исторической точностью? Сериал «Дорогой Вилли» зашел мощно и со спорами Читать дальше 25 октября 2025
«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято «Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято Читать дальше 24 октября 2025
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Читать дальше 29 октября 2025
Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше