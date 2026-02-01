«Без тошнотворной приторности и вульгарного юмора»: нужно ли идти в кино на «Комментируй это» с Петровым и Жизневским — отвечаем

В кинотеатрах стартовал фильм «Комментируй это». Он вышел в прокат без громких обещаний, но с идеей, которая сразу цепляет.

Что будет, если в семейный кризис вмешается не психолог, а человек, который озвучивает всё, о чём супруги предпочитают молчать. Не метафорически, а буквально — вслух, при всех, без пауз и смягчений.

Герои Александра Петрова и Юлии Хлыниной находятся в точке, где развод кажется единственным выходом. Но новый закон вынуждает их пройти терапию, и вместо привычных разговоров появляется Комментатор — персонаж Тихона Жизневского.

Он живёт с парой месяц и проговаривает их страхи, раздражение, усталость и скрытые претензии. Фильм аккуратно балансирует между комедией и наблюдением за тем, как люди разучились слышать друг друга.

Юлия Трофимова продолжает работать с темой уязвимости и неловкости человеческих чувств. Здесь нет злодеев и победителей, только попытка разобраться, почему близость со временем начинает давить. Комментатор не столько рушит иллюзии, сколько снимает защиту, к которой герои привыкли.

«"Комментируй это" проговаривает не самые оригинальные мысли без тошнотворной приторности и вульгарного юмора, что уже достижение. Поскольку Трофимова и продюсеры ориентируются на широкую аудиторию, никаких вопросов или даже намёков на неопределённость у зрителей к финалу точно не будет», — Максим Ершов, «КИНОТВ».

Фильм не пытается удивить формой, зато честно работает с интонацией. Это кино про усталость от недосказанности и страх сказать лишнее. И про то, что иногда именно прямота — самый болезненный, но необходимый шаг.