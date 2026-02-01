Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Без тошнотворной приторности и вульгарного юмора»: нужно ли идти в кино на «Комментируй это» с Петровым и Жизневским — отвечаем

«Без тошнотворной приторности и вульгарного юмора»: нужно ли идти в кино на «Комментируй это» с Петровым и Жизневским — отвечаем

1 февраля 2026 09:25
Кадр из фильма «Комментируй это»

Кино достаточно глубокое. Может даже и сеанс психолога заменить.

В кинотеатрах стартовал фильм «Комментируй это». Он вышел в прокат без громких обещаний, но с идеей, которая сразу цепляет.

Что будет, если в семейный кризис вмешается не психолог, а человек, который озвучивает всё, о чём супруги предпочитают молчать. Не метафорически, а буквально — вслух, при всех, без пауз и смягчений.

Герои Александра Петрова и Юлии Хлыниной находятся в точке, где развод кажется единственным выходом. Но новый закон вынуждает их пройти терапию, и вместо привычных разговоров появляется Комментатор — персонаж Тихона Жизневского.

Он живёт с парой месяц и проговаривает их страхи, раздражение, усталость и скрытые претензии. Фильм аккуратно балансирует между комедией и наблюдением за тем, как люди разучились слышать друг друга.

Юлия Трофимова продолжает работать с темой уязвимости и неловкости человеческих чувств. Здесь нет злодеев и победителей, только попытка разобраться, почему близость со временем начинает давить. Комментатор не столько рушит иллюзии, сколько снимает защиту, к которой герои привыкли.

«"Комментируй это" проговаривает не самые оригинальные мысли без тошнотворной приторности и вульгарного юмора, что уже достижение. Поскольку Трофимова и продюсеры ориентируются на широкую аудиторию, никаких вопросов или даже намёков на неопределённость у зрителей к финалу точно не будет», — Максим Ершов, «КИНОТВ».

Фильм не пытается удивить формой, зато честно работает с интонацией. Это кино про усталость от недосказанности и страх сказать лишнее. И про то, что иногда именно прямота — самый болезненный, но необходимый шаг.

Фото: Кадр из фильма «Комментируй это»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От «Брата» до «Игр разума»: 10 фильмов, которые Александр Петров считает по-настоящему важными От «Брата» до «Игр разума»: 10 фильмов, которые Александр Петров считает по-настоящему важными Читать дальше 2 февраля 2026
«Хочу заняться с тобой сексом»: у самой пошлой комедии 2026 года уже 86% на RT – «50 оттенков серого» рядом не стояли «Хочу заняться с тобой сексом»: у самой пошлой комедии 2026 года уже 86% на RT – «50 оттенков серого» рядом не стояли Читать дальше 2 февраля 2026
Критики аплодируют, фанаты книги спорят: за что хвалят и ругают легендарный фильм «Август» с Безруковым и Кологривым Критики аплодируют, фанаты книги спорят: за что хвалят и ругают легендарный фильм «Август» с Безруковым и Кологривым Читать дальше 2 февраля 2026
300 000 литров крови и 500% прибыли: новый Sci-Fi-хоррор за $3 000 000 собрал в прокате в 6 раз больше всего за 2 дня 300 000 литров крови и 500% прибыли: новый Sci-Fi-хоррор за $3 000 000 собрал в прокате в 6 раз больше всего за 2 дня Читать дальше 2 февраля 2026
37 наград и 56 номинаций, рейтинг 8,0: «Тюдоры» называют лучшим историческим сериалом (и самым дорогим) 37 наград и 56 номинаций, рейтинг 8,0: «Тюдоры» называют лучшим историческим сериалом (и самым дорогим) Читать дальше 2 февраля 2026
Бондарчук встал на защиту «Чебурашки» и «Буратино»: «Огульно судить недозволительно» Бондарчук встал на защиту «Чебурашки» и «Буратино»: «Огульно судить недозволительно» Читать дальше 2 февраля 2026
В 2026 году выйдет сразу 4 российских экранизации: «Вегетацию» уже ждут с нетерпением, а что с остальными? В 2026 году выйдет сразу 4 российских экранизации: «Вегетацию» уже ждут с нетерпением, а что с остальными? Читать дальше 2 февраля 2026
Почему в фильме «Брат» Витю называют «Татарином»? Дело явно не в национальности, ведь он был русским Почему в фильме «Брат» Витю называют «Татарином»? Дело явно не в национальности, ведь он был русским Читать дальше 1 февраля 2026
3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков 3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков Читать дальше 1 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше