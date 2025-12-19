Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов

И это не какая-нибудь молодая красотка. Тут опыт важен.

В телеграм-канале «Культовые российские сериалы» подвели итоги зрительского голосования за лучшую актрису 2025 года. Опрос получился показательный: без накруток, с понятным списком ролей и живой реакцией аудитории. Всего проголосовали 5657 человек — и результат оказался вполне однозначным.

Зрители сделали ставку на Аронову

Первое место уверенно заняла Мария Аронова. За нее отдали голоса 26% участников. В комментариях зрители писали одно и то же: «верю», «живая», «держит сцену без усилий». Ее работа в сериале «Олдскул» стала для многих главным актерским событием года — без громких эффектов, но с точным попаданием в характер.

Кто еще был в лидерах

На втором месте — Мила Ершова с 23 %. За ней — Марина Александрова, набравшая 13 %. Эти три имени и сформировали костяк голосования: дальше проценты заметно падали. Остальные участницы — от Ирины Старшенбаум до Саши Бортич — остались в диапазоне от 3 до 10 %.

А что говорит официальная социология

Любопытная деталь: по данным ВЦИОМ лучшей актрисой 2025 года также названа Мария Аронова. То есть мнение зрителей телеграм-канала полностью совпало с результатами большого социологического опроса.

Редкий случай, когда массовый зрительский выбор и «официальная» статистика смотрят в одну сторону. Похоже, в 2025 году у страны действительно была одна главная актриса — и спорить с этим оказалось некому.

Писали также: Теща теперь — Аронова, а еще будет длинноволосый Бурунов и лысый близнец Харламова: что будет в «Новой теще» (трейлер)