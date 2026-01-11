Меню
Киноафиша Статьи Без слабых мест: российские сериалы-биографии с рейтингом не ниже 8, которые хочется смотреть подряд

11 января 2026 14:44
«В созвездии Стрельца» (2018)

Три законченные истории о реальных людях, где высокий зрительский рейтинг — не формальность, а результат.

Российские сериалы-биографии часто упрекают в академичности и неровном темпе, но есть проекты, которые зрители приняли без скидок.

Это сериалы, которые смотрят не «из уважения к теме», а запоем — потому что история работает. В этой подборке — три биографических проекта с рейтингом не ниже 8 на «Кинопоиске», доступные полностью и не требующие компромиссов.

«В созвездии Стрельца» (2018)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Сериал посвящён судьбе Эдуарда Стрельцова — одного из самых талантливых советских футболистов.

История строится не только вокруг спорта, но и вокруг сломанной биографии, давления системы и попытки вернуться в профессию после публичного падения.

Проект ценят за человеческий масштаб и аккуратный взгляд на эпоху, где личная жизнь и государственные интересы редко существовали порознь.

«В созвездии Стрельца»

«Красная королева» (2015–2016)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

История Регины Збарской — одной из самых известных советских манекенщиц — разворачивается на фоне мира моды, который в СССР был тесно связан с политикой и контролем.

Сериал показывает, как внешняя слава и международное признание соседствовали с внутренней несвободой. Это биография не о триумфе, а о цене, которую пришлось за него заплатить.

«Екатерина» (2014–2023)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Многосерийный проект о пути Екатерины II от иностранной принцессы до одной из самых влиятельных фигур в российской истории.

Сериал делает акцент не только на дворцовой политике, но и на личных решениях, которые формировали власть. Несмотря на масштаб, история выстроена последовательно и смотрится цельно, без ощущения перегруженности.

Фото: Кадр из сериала «В созвездии Стрельца» (2018)
Анна Адамайтес
