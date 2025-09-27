Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом

Стивен Кинг — писатель, которого читают под одеялом и оглядываются на шорохи в темноте. Его экранизации давно стали отдельным жанром: культовые, провальные, обсмеянные, обожаемые.
Но стоит открыть список самых кассовых фильмов — и будто попадаешь в параллельную реальность. Почему-то там нет «Сияния», нет «Мглы», нет даже «Шоушенка».
Зато уютно устроилась «Темная башня» — один из самых ругаемых фильмов по Кингу. 113 миллионов долларов в кассе, и зрители до сих пор спрашивают: «почему?»
ТОП-5 самых успешных экранизаций Кинга по сборам
|
№
|
Название
|
Сборы
|
1
|
Оно (2017)
|
$701 млн
|
2
|
Оно 2 (2019)
|
$467 млн
|
3
|
Зеленая миля (1999)
|
$290 млн
|
4
|
1408 (2007)
|
$131 млн
|
5
|
Темная башня (2017)
|
$113 млн
«Оно» (2017) превратило поход в кинотеатр в аттракцион ужаса: 701 миллион долларов и клоун, снящийся нам в кошмарах. Сиквел, хоть и слабее, тоже собрал почти полмиллиарда. «Зеленая миля» вообще стоит особняком: это драма, не хоррор, но разве кто-то не плакал в финале?
А вот дальше начинаются вопросы. «1408» — крепкий хоррор, где зрителей заперли вместе с Джоном Кьюсаком в номере отеля. Но «Темная башня»? Тот самый фильм, который фанаты Кинга стерли бы из памяти, вдруг врывается в пятёрку лидеров. Ирония в том, что этот провал оказался прибыльнее культовых «Сияния» и «Мглы».
Выходит, зритель в зале голосует кошельком совсем не так, как фанат у себя дома. И иногда вместо атмосферы безысходности или мастерской психологии выбирает историю, от которой у критиков сводит скулы. Но магия Кинга в том и заключается: его истории продолжают приносить деньги, даже если на экране вместо ужаса — недоразумение.
