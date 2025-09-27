Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом

Стивен Кинг — писатель, которого читают под одеялом и оглядываются на шорохи в темноте. Его экранизации давно стали отдельным жанром: культовые, провальные, обсмеянные, обожаемые.

Но стоит открыть список самых кассовых фильмов — и будто попадаешь в параллельную реальность. Почему-то там нет «Сияния», нет «Мглы», нет даже «Шоушенка».

Зато уютно устроилась «Темная башня» — один из самых ругаемых фильмов по Кингу. 113 миллионов долларов в кассе, и зрители до сих пор спрашивают: «почему?»

ТОП-5 самых успешных экранизаций Кинга по сборам

№ Название Сборы 1 Оно (2017) $701 млн 2 Оно 2 (2019) $467 млн 3 Зеленая миля (1999) $290 млн 4 1408 (2007) $131 млн 5 Темная башня (2017) $113 млн

«Оно» (2017) превратило поход в кинотеатр в аттракцион ужаса: 701 миллион долларов и клоун, снящийся нам в кошмарах. Сиквел, хоть и слабее, тоже собрал почти полмиллиарда. «Зеленая миля» вообще стоит особняком: это драма, не хоррор, но разве кто-то не плакал в финале?

А вот дальше начинаются вопросы. «1408» — крепкий хоррор, где зрителей заперли вместе с Джоном Кьюсаком в номере отеля. Но «Темная башня»? Тот самый фильм, который фанаты Кинга стерли бы из памяти, вдруг врывается в пятёрку лидеров. Ирония в том, что этот провал оказался прибыльнее культовых «Сияния» и «Мглы».

Выходит, зритель в зале голосует кошельком совсем не так, как фанат у себя дома. И иногда вместо атмосферы безысходности или мастерской психологии выбирает историю, от которой у критиков сводит скулы. Но магия Кинга в том и заключается: его истории продолжают приносить деньги, даже если на экране вместо ужаса — недоразумение.

