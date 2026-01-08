Меню
Без Сарумана из «Властелина колец» не было бы Джеймса Бонда: эту связь скрывали десятилетиями

8 января 2026 07:00
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

У исполнителя знаковой роли была непростая судьба.

Сэр Кристофер Ли — тот самый актер, что сыграл Дракулу и Сарумана — прожил настолько яркую жизнь, что её хватило бы на несколько приключенческих фильмов. Но самый неожиданный факт о нём связан с Джеймсом Бондом.

Ходят слухи, что именно Ли мог вдохновить Яна Флеминга на создание агента 007. И главный козырь сторонников этой теории — писатель и актёр были родственниками, они приходились друг другу кузенами.

Прошлое Кристофера Ли

Биография Кристофера Ли читается как сценарий шпионского боевика. Во время Второй мировой он служил в элитных британских подразделениях — включая легендарный SAS. Также его направили в ту самую диверсионную службу SOE, которую позже прозвали «Министерством неджентльменских дел». Об этом подразделении даже снял фильм Гай Ричи.

Ли занимался разведкой, взламывал шифры — знание восьми языков очень пригодилось — и участвовал в секретных операциях по поимке нацистских преступников. Подробности большинства его миссий до сих пор засекречены.

Но кое-кто был в курсе: его кузен, Ян Флеминг, будущий создатель Джеймса Бонда. Сам Флеминг во время войны служил в военно-морской разведке, так что о реальных операциях знал не понаслышке.

Кадр из фильма «Человек с золотым пистолетом»

Кристофер Ли и Джеймс Бонд

Кристофер Ли как-то обмолвился, что знал характер Джеймса Бонда лучше всех — он часто обсуждал с Флемингом будущие сюжеты и героев. Но ни актер, ни писатель так и не признались открыто, что именно Ли стал главным прототипом агента 007.

Хотя в узком кругу Флеминг не раз намекал, что вдохновлялся своим кузеном и его военными подвигами. Суровая выдержка, блестящая эрудиция и загадочная аура Ли идеально ложились на образ шпиона его мечты.

Сам Ли косвенно подтверждал эту связь. Например, на съемках «Властелина колец» он однажды остановил процесс, чтобы объяснить Питеру Джексону и статистам, как на самом деле «звучит» человек, получивший удар ножом — дескать, в кино это всегда передают неправильно.

Забавно, но в фильме о Бонде Ли в итоге сыграл не героя, а злодея. Его Франсиско Скараманга в «Человеке с золотым пистолетом» получился таким же обаятельным, утонченным и опасным, как сам Бонд.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор.

Фото: Кадры из фильмов «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
