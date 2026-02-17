Меню
«Без Рокотова смотреть не стала»: зрители не могут простить эту ошибку авторам сериала «По законам военного времени»

17 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «По законам военного времени»

С персонажем жестоко обошлись.

Сериал «По законам военного времени» держался во многом на паре Елагина — Рокотов. Их отношения скручивались туго: от ненависти до любви за пару серий, и это напряжение тянулось пять сезонов.

Зрители привыкли, что Рокотов всегда рядом, даже когда всё плохо. Но в какой-то момент создатели решили, что герою пора уйти. И убрали его без намёков на возвращение. Поклонники ждали, гадали, надеялись — но Рокотов так и не появился.

Смерть героя

Судьба Рокотова в пятом сезоне закрутилась вокруг сына, которого он считал погибшим. Всё это время парень был жив и воевал где-то рядом.

Встретились они в бою, лицом к лицу, узнали друг друга в гуще стрельбы — и через секунду Рокотов упал. Свои же и убили: это была автоматная очередь от советского солдата. Светлана осталась одна, героя наградили посмертно, а зрители — с вопросом, зачем так жестоко поступили с персонажем.

«Без Рокотова смотреть не стала», — самый частый комментарий в Сети.

Кадр из сериала «По законам военного времени»

Евгений Воловенко

Зрители до последнего надеялись на чудо. Вдруг Рокотов просто притворялся, вдруг это часть спецоперации, вдруг в следующей серии он появится живой и невредим. Но шли сезоны — шестой, седьмой, восьмой, — а герой не возвращался. Смириться с этим оказалось сложно.

Сам Евгений Воловенко, сыгравший Рокотова, ушёл из проекта молча. Никаких громких заявлений, никаких скандалов. Возможно, сценаристы решили, что арка персонажа завершена или актёр был занят в других картинах.

Ясно одно: именно эта роль сделала его узнаваемым, принесла любовь зрителей и номинацию на ТЭФИ.

Фото: Кадры из сериала «По законам военного времени»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
