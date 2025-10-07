Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия

Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия

7 октября 2025 20:33
Кадр из фильма «Черный телефон 2»

Скотт Дерриксон дотошно работал над продолжением.

Фильм ужасов «Черный телефон» стал кассовым хитом после выхода в прокат. А теперь зрители замерли в ожидании премьеры сиквела.

И режиссер Скотт Дерриксон уже заявил, что поклонников оригинала ждет еще более пугающее продолжение.

Скотт Дерриксон о «Черном телефоне 2»

В недавнем интервью Дерриксон заявил, что «Черный телефон 2» будет страшнее, поскольку аудитория повзрослела вместе с историей.

«Я выбрал старшеклассников как героев, потому что там интереснее эмоциональные ставки. Это лучше, чем сверхъестественная история о средней школе. Придется быть более жестким и агрессивным, возможно, более шокирующим, чтобы превзойти первый фильм. Так что во второй части определенно больше динамики и крови», — отметил постановщик.

Кстати, в первом «Черном телефоне» кровавых сцен вообще не было. У нового релиза же, который появится в зарубежном прокате с 17 октября, рейтинг, не позволяющий подросткам до 17 лет смотреть его без родителей.

Режиссер оправдался тем, что не стремился в сиквеле к насилию ради эпатажа. Он хотел создать более зрелый фильм, глубже раскрыть эмоции персонажей и сделать историю органичным продолжением.

Кадр из фильма «Черный телефон 2»

Сюжет «Черного телефона 2»

В центре сюжета первого фильма — подросток Финни, похищенный серийным убийцей. В заточении мальчик находит странный телефон, позволяющий общаться с призраками жертв маньяка.

В «Черном телефоне 2» 17-летний Финни все еще борется с психологической травмой после похищения. Ситуация усугубляется, когда его сестра Гвен начинает получать видеть пугающие видения о трех мальчиках.

Премьера сиквела состоялась 20 сентября на Fantastic Fest и получила в основном положительные отзывы. На Rotten Tomatoes фильм имеет 79% рейтинг критиков. А Стивен Кинг высоко оценил ленту, признав, что она лучше оригинала.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что именно сказал Кинг о релизе.

Фото: Кадры из фильма «Черный телефон 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе Читать дальше 7 октября 2025
Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ Читать дальше 7 октября 2025
Лучший фильм Бэя за 25 лет, на который никто не пошел в кино: почему «Скорая» провалилась в прокате Лучший фильм Бэя за 25 лет, на который никто не пошел в кино: почему «Скорая» провалилась в прокате Читать дальше 7 октября 2025
Эта загадка не дает покоя зрителям уже 16 лет: откуда взялась курица в фильме «Мальчишник в Вегасе» Эта загадка не дает покоя зрителям уже 16 лет: откуда взялась курица в фильме «Мальчишник в Вегасе» Читать дальше 7 октября 2025
Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок? Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок? Читать дальше 6 октября 2025
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Читать дальше 5 октября 2025
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? Читать дальше 5 октября 2025
Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Читать дальше 5 октября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше