Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия

Фильм ужасов «Черный телефон» стал кассовым хитом после выхода в прокат. А теперь зрители замерли в ожидании премьеры сиквела.

И режиссер Скотт Дерриксон уже заявил, что поклонников оригинала ждет еще более пугающее продолжение.

Скотт Дерриксон о «Черном телефоне 2»

В недавнем интервью Дерриксон заявил, что «Черный телефон 2» будет страшнее, поскольку аудитория повзрослела вместе с историей.

«Я выбрал старшеклассников как героев, потому что там интереснее эмоциональные ставки. Это лучше, чем сверхъестественная история о средней школе. Придется быть более жестким и агрессивным, возможно, более шокирующим, чтобы превзойти первый фильм. Так что во второй части определенно больше динамики и крови», — отметил постановщик.

Кстати, в первом «Черном телефоне» кровавых сцен вообще не было. У нового релиза же, который появится в зарубежном прокате с 17 октября, рейтинг, не позволяющий подросткам до 17 лет смотреть его без родителей.

Режиссер оправдался тем, что не стремился в сиквеле к насилию ради эпатажа. Он хотел создать более зрелый фильм, глубже раскрыть эмоции персонажей и сделать историю органичным продолжением.

Сюжет «Черного телефона 2»

В центре сюжета первого фильма — подросток Финни, похищенный серийным убийцей. В заточении мальчик находит странный телефон, позволяющий общаться с призраками жертв маньяка.

В «Черном телефоне 2» 17-летний Финни все еще борется с психологической травмой после похищения. Ситуация усугубляется, когда его сестра Гвен начинает получать видеть пугающие видения о трех мальчиках.

Премьера сиквела состоялась 20 сентября на Fantastic Fest и получила в основном положительные отзывы. На Rotten Tomatoes фильм имеет 79% рейтинг критиков. А Стивен Кинг высоко оценил ленту, признав, что она лучше оригинала.

