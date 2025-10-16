Без попсовых «Голодных игр» и «Королевской битвы»: 2 фильма и 1 дорама для тех, кто пришел в себя после «Долгой прогулки»

Пока свежая экранизация «Долгой прогулки» Стивена Кинга собирает миллионы и хвалебные рецензии вкупе с хейтом, зрители вспоминают, что сама идея смертельного марафона – не нова.

Люди, вынужденные идти, бежать или сражаться за жизнь под прицелом чужой воли, – архетипическая тема. Но помимо «Голодных игр» и «Королевской битвы» есть куда более странные и редко обсуждаемые фильмы, которые копают глубже.

«Время охоты» (Южная Корея, 2020)

Смесь антиутопии, нуара и технотриллера, прошедшая мимо широкой аудитории. После экономического краха Корея превращается в тюрьму без стен. Четверо друзей совершают ограбление, чтобы сбежать за границу, – но оказывается, что их каждый шаг отслеживает таинственный охотник.

«Время охоты» исследует ту же боль, что и у Кинга: когда свобода – это всего лишь иллюзия, а любое движение вперед ведет в ловушку.

«Авалон» (Япония–Польша, 2001)

Мамору Осии, режиссер «Призрака в доспехах», снял в Польше посткиберпанковскую антиутопию, где люди играют в военную VR-игру с риском для жизни.

Героиня-солдатка Аши пытается дойти до финального уровня «Авалон» – легендарного места, где реальность и симуляция сливаются. Фильм медитативный, почти гипнотический, с холодным восточноевропейским пейзажем и музыкой Кэндзи Кавая.

Здесь, как и в «Долгой прогулке», идти вперед – это сопротивляться системе, которая измеряет жизнь очками и правилами.

«Серия 7: Кандидаты» (США, 2001)

Малоизвестная сатирическая драма, снятая в формате реалити-шоу. Шестеро случайно выбранных людей получают оружие и обязаны охотиться друг на друга. Победитель – последний выживший.

Фильм создает ощущение безысходности и абсурда, близкое к книге Кинга.

Ранее мы писали: «Забористая дичь, жду!»: новый трейлер «Бегущего человека» по Кингу разделил зрителей — от восторга до фейспалма