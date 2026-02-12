Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым

Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым

12 февраля 2026 18:08
Кадры из сериалов «Хрустальный», «Чёрное солнце»

Конечно, все овации Душану Глигорову.

Детективные сериалы в России давно живут не только громкими телевизионными брендами. Зрители по привычке пересматривают самые известные проекты типа «Невского» и «Первого отдела», но рынок за последние годы заметно вырос.

Появились истории с более жёсткой драматургией, сложными героями и мрачной интонацией. Именно на такие работы советует смотреть кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр Голубчиков.

Он считает, что ориентироваться стоит на проекты, которые задали уровень качества для жанра и повлияли на последующие сериалы. Речь не о новинках сезона, а о работах, которые уже прошли проверку временем.

«На мой взгляд, одним из лучших проектов был и остаётся „Хрустальный“ Душана Глигорова, хотя ему уже около пяти лет. Именно он во многом задал планку. Глигоров также предложил сильный триллер „Трасса“, поэтому к его работам точно стоит присмотреться — если не как к эталону, то как к очень показательному уровню качества. „Хрустальный“ и „Трасса“ — мои первые рекомендации».

Отдельно критик выделяет сериалы, которые работают с атмосферой и настроением, а не только с фабулой расследования. По его словам, российский детектив всё чаще смотрит в сторону североевропейского нуара.

«Вторая рекомендация — „Чёрное солнце“. Недавно вышел второй сезон со Стояновым. Это достойный детектив с участием Чурсина и Стоянова, с лёгкой прибалтийской атмосферой и интонацией скандинавского нуара, но на российском материале».

Список Голубчикова показывает, что жанр давно не ограничивается парой популярных названий. В нём есть проекты разного масштаба и тона — от психологических драм до мрачных триллеров. И именно они формируют реальную картину современного российского детектива.

Фото: Кадры из сериалов «Хрустальный», «Чёрное солнце»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев Читать дальше 13 февраля 2026
Кинокритик выбрал лучшие тру-детективы — здесь самые сильные российские сериалы про серийных убийц Кинокритик выбрал лучшие тру-детективы — здесь самые сильные российские сериалы про серийных убийц Читать дальше 13 февраля 2026
«Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор» «Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор» Читать дальше 13 февраля 2026
Понравился «Метод»? Вот еще один российский сериал с Хабенским, где он ловит маньяков — рейтинг 7,7 Понравился «Метод»? Вот еще один российский сериал с Хабенским, где он ловит маньяков — рейтинг 7,7 Читать дальше 11 февраля 2026
«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения «Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения Читать дальше 10 февраля 2026
Почему Черкасов в «Мосгазе» постоянно ходит в шляпе: шутка Смолякова про Богарта полностью изменила персонажа Почему Черкасов в «Мосгазе» постоянно ходит в шляпе: шутка Смолякова про Богарта полностью изменила персонажа Читать дальше 10 февраля 2026
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Читать дальше 9 февраля 2026
Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала Читать дальше 13 февраля 2026
«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» «Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше