Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым

Детективные сериалы в России давно живут не только громкими телевизионными брендами. Зрители по привычке пересматривают самые известные проекты типа «Невского» и «Первого отдела», но рынок за последние годы заметно вырос.

Появились истории с более жёсткой драматургией, сложными героями и мрачной интонацией. Именно на такие работы советует смотреть кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр Голубчиков.

Он считает, что ориентироваться стоит на проекты, которые задали уровень качества для жанра и повлияли на последующие сериалы. Речь не о новинках сезона, а о работах, которые уже прошли проверку временем.

«На мой взгляд, одним из лучших проектов был и остаётся „Хрустальный“ Душана Глигорова, хотя ему уже около пяти лет. Именно он во многом задал планку. Глигоров также предложил сильный триллер „Трасса“, поэтому к его работам точно стоит присмотреться — если не как к эталону, то как к очень показательному уровню качества. „Хрустальный“ и „Трасса“ — мои первые рекомендации».

Отдельно критик выделяет сериалы, которые работают с атмосферой и настроением, а не только с фабулой расследования. По его словам, российский детектив всё чаще смотрит в сторону североевропейского нуара.

«Вторая рекомендация — „Чёрное солнце“. Недавно вышел второй сезон со Стояновым. Это достойный детектив с участием Чурсина и Стоянова, с лёгкой прибалтийской атмосферой и интонацией скандинавского нуара, но на российском материале».

Список Голубчикова показывает, что жанр давно не ограничивается парой популярных названий. В нём есть проекты разного масштаба и тона — от психологических драм до мрачных триллеров. И именно они формируют реальную картину современного российского детектива.