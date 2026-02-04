Меню
Киноафиша Статьи Без муки, сахара и за 3 минуты: рецепт бананового кекса в микроволновке от создателей мультика «Три кота»

Без муки, сахара и за 3 минуты: рецепт бананового кекса в микроволновке от создателей мультика «Три кота»

4 февраля 2026 20:33
Кадр из сериала «Три кота»

Никогда еще выпечка не была такой простой.

Иногда лучший рецепт — тот, который не требует ни сложных ингредиентов, ни долгого ожидания. Именно такой десерт предлагают герои мультсериала «Три кота» — быстрый банановый кекс в микроволновке. Он готовится буквально за несколько минут, не содержит сахара и отлично подходит для семейного чаепития.

Главный секрет — спелый банан. Он делает кекс естественно сладким и нежным, поэтому дополнительный сахар просто не нужен.

Что понадобится

  • Банан — 160 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Какао-порошок — 5 г
  • Разрыхлитель теста — 5 г
  • Йогурт густой — 60 г
  • Мёд — около 20 г (по вкусу)
  • Шоколад горький — 10 г
  • Кокосовая стружка — 3 г
  • Масло растительное — 2 мл

Готовим основу

Начните с того, что разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте яйцо, какао и разрыхлитель, затем тщательно перемешайте массу до однородности.

Форму слегка смажьте растительным маслом, чтобы кекс не прилип, после чего переложите тесто и отправьте его в микроволновку примерно на три минуты. Десерт быстро поднимется и станет мягким — почти как классический бисквит, только гораздо полезнее.

Финальный штрих — соус и украшение

Пока кекс остывает, смешайте густой йогурт с мёдом — получится нежный соус с лёгкой кислинкой. Сверху десерт можно украсить растопленным горьким шоколадом, соусом и кокосовой стружкой. Такой контраст вкусов делает кекс по-настоящему праздничным.

Этот рецепт — отличный повод устроить домашний кулинарный мастер-класс вместе с детьми. Быстро, просто и очень по-семейному — именно так, как любят Карамелька, Коржик и Компот.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
