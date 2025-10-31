Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер

Если не знаете, что посмотреть вечером, а хочется чего-то умного, напряжённого и без банальных любовных линий — «Переводчики» (Les Traducteurs) как раз то самое кино.

Французский детектив 2019 года прошёл незаметно для широкой публики, но именно его сегодня называют одним из лучших триллеров последнего десятилетия.

Когда тайна дороже жизни

Девять переводчиков со всего мира оказываются заперты в роскошном подземном бункере, чтобы в полной изоляции перевести финал мировой книжной сенсации — третью часть романа «Дедал». Интернет, телефоны, связь с внешним миром — под запретом. Всё ради секретности.

Но уже через несколько дней первые страницы книги загадочным образом появляются в сети. Шантажист требует двадцать миллионов долларов. Утечка невозможна — и всё же она произошла.

Кто предатель?

Издатель, теряя самообладание, превращается из интеллигентного любителя литературы в безжалостного следователя. Пошли угрозы, истерики, первые жертвы. И каждый из девяти запертых оказывается под подозрением.

Тут вспоминаются классические закрытые детективы — «Десять негритят», «Убийство в Восточном экспрессе» — только темп в «Переводчиках» куда выше. Каждые десять минут зрителя ждёт новый поворот: кто-то исчезает, кто-то оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал.

«Мне кажется, этот сюжет смотрелся бы выигрышней в формате минисериала, где, продолжая подозревать каждого из переводчиков, мы в новой серии узнаем историю одного из них до бункера. И эта история, конечно же, ещё больше всё запутывает. Было бы идеально!» — пишут критики в Сети.

За что стоит смотреть

Главное достоинство фильма — сценарий. Безупречно выстроенные сцены, редкий случай, когда история держит до последнего кадра. Актёрская игра — ровная, но не мешает сюжету: Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Эдуардо Норьега и Риккардо Скамарчо делают своё дело с европейской точностью.

Да, герои прописаны не глубоко, но здесь и не нужно — на первый план выходит интрига, а не эмоции. Рейтинг на Кинопоиске, кстати, 7,0, что тоже весьма неплохо.

Если устали от громких блокбастеров и однотипных сериалов, «Переводчики» — идеальный вариант. Интеллектуальный, камерный и до последней минуты непредсказуемый.

