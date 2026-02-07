Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без харизматичного майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

Без харизматичного майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

7 февраля 2026 11:50
Кадры из сериалов «Мосгаз»

В списке даже найдете проект от создателя «Вампиров средней полосы».

Сериал «Мосгаз» давно вышел за рамки обычного детектива. Его пересматривают годами не из-за интриги, а из-за ощущения времени — серые дворы, строгие кабинеты, разговоры вполголоса.

Майор Черкасов стал для зрителей проводником в прошлое, где преступления выглядели тише, но страшнее. Тем, кому не хватает такой атмосферы, критики советуют несколько проектов с похожим настроением.

«За час до рассвета»

Послевоенная страна живет на износе. Бывший фронтовик приходит служить в милицию и сталкивается с миром, где закон только формируется. Его начальник действует жестко и почти без эмоций. Чтобы выйти на банду, сотрудники идут на рискованную игру с подставной группировкой. История держится на моральном выборе и ощущении опасности в каждом диалоге.

Без харизматичного майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

«Воскресенский»

Петербург начала XX века показан городом тревоги и тумана. В центре сюжета — врач, который помогает полиции распутывать убийства. Он смотрит на преступление как на задачу, а не драму. Рациональность героя сталкивается с суевериями эпохи. За счет этого сериал балансирует между наукой и мистикой.

Без харизматичного майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

«Молчание»

Журналист приезжает в северный город после странного письма. Там его встречает молчаливое недоверие и цепочка совпадений. Люди говорят мало, но знают больше, чем кажется. Действие разворачивается в 1947 году, и прошлое влияет на каждое решение. Напряжение строится на недосказанности.

Без харизматичного майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

«Многоэтажка»

История происходит в одном доме. Исчезновение девочки превращает соседей в подозреваемых. Отец начинает собственный поиск и постепенно узнает, кто живет рядом с ним годами. Фильм работает как психологический разбор страха и равнодушия. Главный вопрос — не кто виноват, а почему все молчали.

Без харизматичного майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

«Агеев»

Опытный сыщик давно потерял иллюзии. Он умеет добиваться признаний и видеть ложь. Когда под подозрение попадает его близкий человек, дело становится личным. Герой вынужден выбирать между доверием и долгом. Сюжет строится на внутреннем конфликте, а не погонях.

Без харизматичного майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

Во всех этих историях зло не выглядит громким. Оно прячется в быте, разговорах и человеческих слабостях. Именно поэтому такие детективы смотрят не ради финала, а ради пути к нему.

Фото: Кадры из сериалов «Мосгаз», «За час до рассвета», «Воскресенский», «Молчание», «Многоэтажка», «Агеев»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От голливудских фильмов до мультфраншизы: все кинопроекты по книгам и сценариям Олега Роя — одна из премьер случится в 2026-м От голливудских фильмов до мультфраншизы: все кинопроекты по книгам и сценариям Олега Роя — одна из премьер случится в 2026-м Читать дальше 6 февраля 2026
Если кажется, что смотреть нечего: 3 новых детективных сериала из России, Японии и Канады — забудете про сон на 24 часа Если кажется, что смотреть нечего: 3 новых детективных сериала из России, Японии и Канады — забудете про сон на 24 часа Читать дальше 6 февраля 2026
Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Читать дальше 5 февраля 2026
6 российских сериалов с пометкой 18+: для тех, кто любит истории с огоньком и перчинкой (с детьми не смотреть!) 6 российских сериалов с пометкой 18+: для тех, кто любит истории с огоньком и перчинкой (с детьми не смотреть!) Читать дальше 3 февраля 2026
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) 11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) Читать дальше 8 февраля 2026
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Читать дальше 7 февраля 2026
Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала Читать дальше 7 февраля 2026
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить 2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить Читать дальше 7 февраля 2026
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше