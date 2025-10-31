Меню
Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку?

31 октября 2025 16:00
Кадр из мультсериала «Человек-бензопила»

У демона не осталось выбора.

Вселенная аниме «Человек-бензопила» существует благодаря демоническим сущностям, рождающимся из глубины человеческих страхов. Каждое такое создание воплощает конкретную фобию или тёмное желание, что отражается в его уникальном облике и возможностях.

Большинство этих существ представляют опасность для людей, что привело к формированию профессиональных охотников. Но отдельные демоны идут на соглашения. Такие альянсы демонстрируют неожиданные формы сотрудничества.

Особое положение в этой мифологии занимает Почита. До знакомства с главным героем он существовал как легендарный Демон-бензопила — единственный, кто способен окончательно уничтожать собратьев, лишая их не только физической формы, но и места в памяти.

Травма, полученная в бою, спровоцировала изменение существа. Инстинктивно стремясь к выживанию, демон принял облик, напоминающий собаку.

Парадоксальным образом грозный демон в истории проявляет неожиданную преданность. Он заключил контракт с Дэнджи: этот союз позволил герою обрести способности Человека-бензопилы, направив разрушительную силу на защиту людей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто самый сильный демон в аниме «Человек-бензопила».

Фото: Кадр из мультсериала «Человек-бензопила»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
