Без этой деревни и избы фильм «Любовь и голуби» невозможно представить: раскрываем точный адрес культового дома Кузякиных

Фильм «Любовь и голуби» давно стал народным. Его цитируют, его героев помнят по именам, а сцены из картины Владимира Меньшова уже давно разошлись на мемы. Но есть у этой ленты ещё одна особенность: её локации.

Настоящая деревня, где жили Кузякины, для зрителей не менее важна, чем сама история. Многие до сих пор ищут, где находится этот дом, и едут посмотреть на него вживую.

Почему Сибирь снимали в Карелии

По сценарию Владимира Гуркина действие разворачивается в сибирской глубинке. Однако режиссеру не удавалось найти подходящую натуру: деревни казались либо слишком современными, либо не такими колоритными.

Тогда решение было неожиданным — «Сибирь» нашли в Карелии. В Медвежьегорске, на берегу реки Кумсы, отыскался дом, который и стал местом действия. Его точный адрес — улица Нижняя, 12. Специально для фильма к нему пристроили голубятню и летнюю кухню.

Как дом Кузякиных стал достопримечательностью

Съемки длились три месяца. В паузах хозяйка дома угощала артистов и всю съемочную группу. После выхода фильма изба на Нижней сразу стала туристическим объектом. Когда в 2010 году дом сгорел, жители Медвежьегорска помогли восстановить его, но голубятню спасти не удалось. Ходили слухи, что пожар мог быть поджогом, связанным с землей у реки.

Новая жизнь знаменитой избы

В 2011 году дом купил местный житель Евгений Шульга. Его брат снимался у Меньшова в массовке, а сам Евгений решил восстановить постройку по кадрам из фильма. Он заново отстроил голубятню и обновил фасад.

Голубей не завел, заменил их керамическими фигурками, но эффект оказался сильным: дом снова стал «тем самым» из «Любви и голубей». Сегодня сюда приезжают туристы со всей страны, чтобы прикоснуться к легенде.

