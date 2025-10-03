Меню
Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария

3 октября 2025 12:48
Кадр из фильма «Брат»

После этого дуэт распался.

Алексей Балабанов был известен тем, что предпочитал работать с одной и той же командой. Это касалось сценаристов, технических сотрудников и даже актеров. Балабанов приглашал в проекты звезд, которые ранее у него уже снимались.

Но один фильм испортил отношения режиссера сразу со многими коллегами. Даже его преданный оператор не выдержал и отказался от работы.

От какого фильма Балабанова отказался оператор

Сотрудничество Алексея Балабанова с Сергеем Астаховым началось еще в начале 1990-х годов на съемках фильма «Счастливые дни». Потом дуэт работал над такими проектами как «Брат» и «Брат 2», «Про уродов и людей», «Река», «Война», «Мне не больно».

Астахов всегда отличался тем, что вкладывал душу в каждый проект. Именно Астахов доставал дефицитную импортную плёнку для «Брата» и даже сыграл там эпизодическую роль водителя фуры

За свою работу в фильме «Война» оператор получил приз «Золотой овен». Но когда в 2006 году Балабанов пришел к нему со сценарием ленты «Груз 200», Астахов наотрез отказался от проекта. Мрачная и шокирующая история показалась ему настолько омерзительной, что он не захотел участвовать в ее воплощении.

Кадр из фильма «Груз 200»

Актеры в «Грузе 200»

Не только оператор испытал шок от сценария «Груза 200». Евгений Миронов и Сергей Маковецкий, для которых изначально писались ключевые роли, отказались сниматься после прочтения материала.

Маковецкий не просто отклонил предложение — он прямо советовал Балабанову отказаться от съёмок столь мрачной истории. Правда, именно он позже согласился озвучить своего персонажа в готовом фильме, хотя так и не появился в кадре.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Сухоруков стыдится роли Татарина в «Брате».

Фото: Кадры из фильмов «Груз 200» (2007), «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
