«Все признаки указывают на это»: в HBO намекнули, когда покажут финал «Одних из нас» — без Джоэла долго не протянут

2 февраля 2026 14:00
Кадр из сериала «Одни из нас»

История просуществует на экранах недолго.

На канале HBO намекнули, что «Одни из нас» будут состоять всего из трёх сезонов. Действие заключительной части может разворачиваться параллельно со вторым сезоном или даже после него.

Детали 3 сезона

Планы на будущее культовой саги постепенно проясняются. Руководитель HBO Кейси Блойс, отвечая на прямой вопрос о финале, высказался максимально дипломатично, но дал понять, что история близится к завершению.

«Все признаки указывают на это. Однако последнее слово всегда остаётся за творческим ядром проекта», — заметил Блойс, фактически подтвердив, что третий сезон, вероятно, станет последним.

Если первые два сезона были плодом тесного сотрудничества сценариста Крейга Мейзина и геймдизайнера Нила Дракманна, то теперь Мейзин остаётся у штурвала в одиночку. Дракманн, ранее допускавший, что для адаптации потребуется до четырёх сезонов, полностью переключился на игровые проекты.

А Мейзин долго размышлял над тем, как лучше распорядиться оставшимся материалом — создать один насыщенный сезон или разделить его на две части. Однако новый комментарий главы канала позволяет предположить, что выбор сделан в пользу более сжатого и динамичного финала.

Кадр из сериала «Одни из нас»

2 сезон

Во втором сезоне случилась трагедия — погиб Джоэл в исполнении Педро Паскаля. Его убила Эбби. Оказалось, что она — дочь того самого врача из первого сезона. Того, которого Джоэл застрелил, спасая Элли.

Доктор хотел создать вакцину ценой жизни иммунной Элли. Джоэл не мог этого допустить. Врач попытался его остановить и погиб. Теперь Элли жаждет отомстить за Джоэла.

В финале второго сезона их противостояние с Эбби обрывается на самом интересном месте, и зрителям не показывают развязку.

Третий сезон обещает показать события глазами Эбби и, наконец, привести этот конфликт к окончательному завершению. Премьера запланирована на 2027 год.

Фото: Кадры из сериала «Одни из нас»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
