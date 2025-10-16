Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам

Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам

16 октября 2025 10:23
Кадр из мультфильма «Унесенные призраками»

Персонаж, как это часто бывает у Миядзаки, оказывается не одним, а множеством образов, сплетенных воедино.

Когда Чихиро в «Унесенных призраками» впервые встречает Хаку, он кажется обычным мальчишкой лет шестнадцати – спокойным, решительным и немного загадочным. Только позже выясняется, что перед ней вовсе не человек, а потерянный дух реки Кохаку, некогда текшей через город, где жила девочка

Теперь этой реки нет – ее засыпали, на месте воды вырос жилой квартал. У Хаку больше нет дома и даже имени, ведь дух без реки теряет себя.

Этот сюжет оказался максимально личным для Хаяо Миядзаки. Он не раз говорил, что мир, где человек вырывает природу с корнем ради комфорта, обречен на одиночество.

В «Унесенных призраками» Хаку и его форма дракона становятся воплощением этого конфликта – символом природы, которая все еще здесь, просто мы перестали ее замечать.

Потерянное имя

Хаку не помнит, кто он. Юбаба, хозяйка банного дома, подчинила его себе, вложив в тело магическую пиявку и отняв имя – так поступает цивилизация с природой: подчиняет и забывает. Его сила велика, но зависимость полная.

Даже в облике дракона – длинного, гибкого, как сама река, – он не свободен. Миядзаки говорил, что анимационная команда брала за образец животных: ящерицу, собаку, змею. Так дракон получился живым существом, а не фэнтезийным чудовищем.

Когда Чихиро спасает Хаку, корни истории обнажаются: однажды в детстве она чуть не утонула и ее вынесла на берег та самая река. Воспоминание возвращает обоим имена и освобождает Хаку.

Момент узнавания звучит как прямое послание режиссера – человек не может спастись духовно, если забудет о связи с природой.

Кадр из мультфильма «Унесенные призраками»

Дракон, который ведет к истоку

В японской мифологии драконы – духи воды. Они не злые и не добрые, просто отражают состояние природы. Если человек разрушает ее – дракон становится враждебным. Если сохраняет гармонию – помогает.

Хаку совмещает оба состояния: он может быть мягким, а может внезапно стать холодным и опасным. Его двойственность напоминает, что природа не обязана быть удобной.

В облике человека Хаку носит одежду, похожую на одеяние синтоистского жреца. Это не случайно: синтоизм учит видеть божество в каждой реке и камне. Потеряв имя, дух становится безымянной тенью, а человек, переставший узнавать священное вокруг, – просто жильцом бетонного дома.

Послание Миядзаки

«Унесенные призраками» часто считывают, как притчу о взрослении, но линия Хаку добавляет другое измерение. Миядзаки показывает, что утрата связи с природой – это тоже утрата детства.

Чихиро взрослеет не тогда, когда перестает плакать, а когда вспоминает имя реки. А Хаку, освобождаясь от Юбабы, как будто освобождает всех нас от иллюзии, что можно бесконечно строить и не оборачиваться.

Финал открыт. Мы не знаем, куда улетает освобожденный герой. Может, к другой реке? Или он обречен вечно скитаться? Но в этом и есть гениальность шедевра Миядзаки. Образ дракона по имени Хаку – это элегия по всему, что мы безвозвратно теряем, засыпая реки бетоном и забывая их имена.

Ранее мы писали: 648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»

Фото: Кадр из мультфильма «Унесенные призраками» (2001)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Читать дальше 16 октября 2025
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
«Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут «Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут Читать дальше 16 октября 2025
Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Читать дальше 15 октября 2025
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Читать дальше 15 октября 2025
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Читать дальше 15 октября 2025
До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT Читать дальше 13 октября 2025
Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Читать дальше 13 октября 2025
Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше