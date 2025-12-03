Без «Человека-бензопилы» и «Поднятия уровня в одиночку»: 5 аниме, которые внезапно возглавили японский ТОП-2025

В Японии раскрыли пятёрку самых популярных аниме середины 2025 года — и если вы думали, что знаете фаворитов заранее, то готовьтесь удивляться.

В разгар сезона, где возвращаются громкие франшизы вроде «Dr. Stone» и «Кайдзю №8», в топ внезапно вырывается сериал, который не просто удержал аудиторию, но доминировал на одной из крупнейших японских платформ.

«Дандадан»: феномен, который выстрелил снова

ABEMA опубликовала свои рейтинги — отдельно по просмотрам и по комментариям. И вот по просмотрам на первое место уверенно встал «Дандадан» — сезон 2. Аниме, начавшееся осенью 2024 года, вдруг стало хедлайнером всего лета.

Его формула проста и гениальна: «мистика × боевик × взросление» о двух подростках, которые умудряются одновременно драться с ёкаями, избегать пришельцев и разбираться в собственных эмоциях. Очень японская смесь, но работает блестяще.

Пятёрка, которая покорила лето

ABEMA назвала следующие хиты сезона:

«Дандадан» — сезон 2 «Лето, когда погиб Хикару» «Дни Сакамото» «Волшебник воды» «Кайдзю №8» — сезон 2

У всех разная природа успеха: где-то мощная анимация, где-то атмосфера, а где-то просто идеальное попадание в настроение зрителей 2025 года.

Что обсуждали сильнее всего

При этом в рейтинге по числу комментариев первое место неожиданно занял «Первородный грех Такопи». Аниме о девочке Сидзуке и милом инопланетном существе, которое обещает ей счастье, но сталкивается с реальностью так жёстко, что обсуждения не утихают до сих пор. Травля, насилие, психологические травмы — всё показано аккуратно, но правдиво.

На втором месте по комментариям — «Нарядная невеста», сезон 2. Далее идут: — «Что не так с детективами в наши дни?» — «Лето, когда погиб Хикару» — «Добро пожаловать в ресторан изгоя»

Почему эти истории захватили Японию

Судя по трендам, зрителей цепляет новизна. И «Дандадан», и «Лето, когда погиб Хикару» предлагают знакомые жанры, но пересобранные так, что невозможно оторваться.

Особенно впечатляет «Лето, когда погиб Хикару»: история подростка, который «вернулся» после гибели, но с чужим существом внутри. Его лучший друг — единственный, кто знает правду, но продолжает общаться ради памяти о прежнем Хикару. На фоне — серия убийств, следователь-паранормалист и плотная атмосфера тревоги.

Это ровно тот микс, который делает японское аниме не ремеслом, а искусством — и объясняет, почему летом 2025 года зрители выбирали именно такие истории.

