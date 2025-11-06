Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил

Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил

6 ноября 2025 20:04
Иван Янковский, Александр Петров

Главное, чтобы поднятая планка не опустилась.

Когда сериал «Фишер» только вышел, никто не ожидал, что он превратится в один из самых мощных российских триллеров последних лет. Мрачный Алтай, тревожная музыка, следы маньяка и герои, которые ломаются, но всё равно идут до конца.

Теперь Wink готовит продолжение — и здесь всё не так просто, как кажется. Известно, что в новом сезоне зрителей ждёт замена актёров, и именно это уже успело взорвать фанатские обсуждения.

Новый сезон, новые лица

Проект «После Фишера. Инквизитор» стартует со съёмок и — внезапно — с перезапуска ключевых ролей. Иван Янковский, сыгравший Бокова, покинул сериал. Его место займёт другой любимец публики Александр Петров, а вместе с ним появятся новые женские персонажи и свежие акценты.

«Я рад и горд быть частью вселенной "Фишера". Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, с вызовами и возможностями, для того чтобы создавать новые ответвления, вселенные и чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей, могли погрузиться в их историю, жили с ними, следили за ними и каждую неделю с нетерпением ждали очередную серию», — говорит Александр Петров.

Что известно о сюжете

Действие развернётся в небольшом алтайском городке, где найдено тело дочери местного чиновника. Следствие связывает преступление с серией загадочных убийств. Расследовать дело предстоит полицейскому Белову и следователю Терехову, прибывшему из Барнаула. В центре внимания — девушка, выросшая в глухой тайге, «девушка-Маугли», вокруг которой и закручивается драма.

Кадр со съемок сериала «После Фишера. Инквизитор»

Люди, а не монстры

Режиссёр Ольга Френкель подчёркивает: несмотря на жестокость происходящего, история останется о людях, способных чувствовать, ошибаться и бороться за справедливость.

Первый сезон «Фишера» стал настоящим хитом — более 42 миллионов просмотров, награды и культовый статус. Но теперь главный вопрос другой: выдержит ли новая версия ту планку, которую сам же «Фишер» когда-то задал?

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 малоизвестных сериала в духе «Фишера» и «Настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Фишер», фильма «Человек божий» (2021)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
В Сети назвали сезон «Бандитского Петербурга», на котором сериал надо было закончить: «Все, что дальше — муть» В Сети назвали сезон «Бандитского Петербурга», на котором сериал надо было закончить: «Все, что дальше — муть» Читать дальше 6 ноября 2025
Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской Читать дальше 6 ноября 2025
Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана Читать дальше 6 ноября 2025
Ноябрь, не подведи: новые криминальные сериалы с Бортич и Яценко, от которых не оторваться Ноябрь, не подведи: новые криминальные сериалы с Бортич и Яценко, от которых не оторваться Читать дальше 6 ноября 2025
Раскрываем даты и подробности: когда зрители увидят новые сезоны «Трассы», «Черного солнца» и других детективных сериалов из России Раскрываем даты и подробности: когда зрители увидят новые сезоны «Трассы», «Черного солнца» и других детективных сериалов из России Читать дальше 5 ноября 2025
От Хабенского с Куценко до Кологривого с Янковским: 8 сериалов ноября с артистами, ради которых зрители включают телевизор От Хабенского с Куценко до Кологривого с Янковским: 8 сериалов ноября с артистами, ради которых зрители включают телевизор Читать дальше 5 ноября 2025
В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов Читать дальше 5 ноября 2025
Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты Читать дальше 4 ноября 2025
«Бригада», «Брат» и «Невский» в одном флаконе: Ткачук и Робак объединились, чтобы подарить нам новую криминальную драму «Бригада», «Брат» и «Невский» в одном флаконе: Ткачук и Робак объединились, чтобы подарить нам новую криминальную драму Читать дальше 4 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше