Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил

Когда сериал «Фишер» только вышел, никто не ожидал, что он превратится в один из самых мощных российских триллеров последних лет. Мрачный Алтай, тревожная музыка, следы маньяка и герои, которые ломаются, но всё равно идут до конца.

Теперь Wink готовит продолжение — и здесь всё не так просто, как кажется. Известно, что в новом сезоне зрителей ждёт замена актёров, и именно это уже успело взорвать фанатские обсуждения.

Новый сезон, новые лица

Проект «После Фишера. Инквизитор» стартует со съёмок и — внезапно — с перезапуска ключевых ролей. Иван Янковский, сыгравший Бокова, покинул сериал. Его место займёт другой любимец публики Александр Петров, а вместе с ним появятся новые женские персонажи и свежие акценты.

«Я рад и горд быть частью вселенной "Фишера". Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, с вызовами и возможностями, для того чтобы создавать новые ответвления, вселенные и чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей, могли погрузиться в их историю, жили с ними, следили за ними и каждую неделю с нетерпением ждали очередную серию», — говорит Александр Петров.

Что известно о сюжете

Действие развернётся в небольшом алтайском городке, где найдено тело дочери местного чиновника. Следствие связывает преступление с серией загадочных убийств. Расследовать дело предстоит полицейскому Белову и следователю Терехову, прибывшему из Барнаула. В центре внимания — девушка, выросшая в глухой тайге, «девушка-Маугли», вокруг которой и закручивается драма.

Люди, а не монстры

Режиссёр Ольга Френкель подчёркивает: несмотря на жестокость происходящего, история останется о людях, способных чувствовать, ошибаться и бороться за справедливость.

Первый сезон «Фишера» стал настоящим хитом — более 42 миллионов просмотров, награды и культовый статус. Но теперь главный вопрос другой: выдержит ли новая версия ту планку, которую сам же «Фишер» когда-то задал?

