Без «Атаки титанов» или «Поднятия уровня в одиночку»: 5 самых пацанских аниме, которые бьют по нервам сильнее любого боевика

18 ноября 2025 21:31
Кадр из сериала «Пираты Чёрной лагуны», «Сага о Винланде», «Парад смерти»

Они особенно понравятся тем, кто вырос на криминальных фильмах 90-х.

В мире аниме есть особая порода историй — жёсткие, прямые, без лишней романтики. Их смотрят те, кто любит хардкорные сюжеты, героев с характером и мир, где решения даются кровью. Эти тайтлы давно называют «пацанскими» — и по делу.

Здесь вы не найдете «Атаку титанов» или «Поднятие уровня в одиночку». Только хардкор.

«Пираты Чёрной лагуны»

Рокуро Окаdzима был обычным офисным винтиком, пока одно поручение не перевернуло его жизнь. Пираты, мафия, морские разборки — и руководство, которое спокойно готово взорвать собственный корабль, лишь бы замести следы.

Выживший Роккуро делает свой выбор: остаётся с пиратами. Брутальность, грязь, честность — всё здесь без прикрас.

«Пираты Чёрной лагуны»

«Ковбой Бибоп»

2071 год, охотники за головами снова в игре. Спайк Шпигель и команда «Бибопа» летают по Солнечной системе, ловя преступников за копейки и пытаясь убежать от прошлого. Музыка Ёко Канно, нуарная атмосфера, герои, которые не становятся великими по щелчку пальцев — вот за что это аниме обожают мужчины.

«Сага о Винланде»

11 век, эпоха викингов. Юный Торфинн горит жаждой мести за убитого отца и следует за Аскеладдом — врагом, который стал учителем против воли. Здесь бои — не красота, а выживание. А главный смысл прост: настоящая сила приходит не от ударов мечом, а от отказа продолжать бесконечный круг насилия.

Кадр из сериала «Сага о Винланде»

«Мононоке»

Феодальная Япония, аптекарь без имени и духи, чьи трагедии нужно понять, прежде чем уничтожить. Это аниме — как загадка в тумане: страшное, красивое, мудрое. Мужчины ценят «Мононоке» за то, что главный герой побеждает не кулаками, а правдой, вытаскивая зло наружу.

«Парад смерти»

Бар на стыке миров, где умершие играют в игры, ставкой в которых становится судьба души. Управляющий Деким наблюдает за людьми и судит их поступки, пока не появляется Чиюки — девушка, которая ломает систему. Это не про зрелища — это про то, сколько стоит человеческая жизнь и что остаётся после нас.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадр из сериала «Пираты Чёрной лагуны», «Сага о Винланде», «Парад смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
