Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство

29 января 2026 18:37
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Продюсеры не пожалели звезду – в отличие от непосредственных коллег по съемочной площадке.

Казалось, что после громкого заявления Догукана Гюнгера о том, что его незаслуженно убрали из «Клюквенного щербета», нормального прощания мы уже не увидим. Слишком резко все оборвалось, слишком много обид осталось с обеих сторон. Но то, что произошло в итоге, растопило сердца даже тех, кто успел разочароваться в звезде турдизи.

Команда сериала все-таки устроила для скандального актера трогательный вечер. На площадке разрезали торт, приготовленный специально для Гюнгера, который обратился к коллегам и зрителям со словами прощания. А потом и расплакался.

Выглядело все это как вполне человеческий жест, на который, признаться, после всех скандалов и заявлений уровня «бессердечные люди!» мало кто рассчитывал. Только вот продюсеры все же подложили актеру и его фанатам свинью напоследок.

Все сцены с участием Гюнгера, отснятые для 20-й серии четвертого сезона, были удалены. Любые намеки на Фатиха в эпизоде, который должен выйти 30 января, вычищены полностью. Прощание получилось теплым, но точка поставлена окончательно.

Тем более, что на днях стало известно, кто заменит Фатиха Унала. Им стал Эмре Динлер, знакомый зрителям по сериалам «Запретный плод» и «Моя левая сторона». Он уже приступил к съемкам, и в 123-й серии появится в образе Унала-младшего.

«Клюквенный щербет» вступает в очередную новую фазу – и готовится разочаровать еще больше людей чем раньше.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
