Бесит, но всё равно смотрим: 10 вещей в дорамах, которые выводят зрителей из себя — жутко раздражают

Корейские дорамы давно вышли за пределы Азии: только Netflix за последние годы вложил в корейский контент миллиарды долларов, а хиты стабильно попадают в мировые топы. Но у жанра есть особенности, которые для части зрителей становятся минусом. Речь не о качестве, а о приемах, повторяющихся из проекта в проект. Именно они чаще всего вызывают раздражение у опытных дорамщиков.

Многие сериалы идут по 16 серий по 60–80 минут, и сценаристы вынуждены растягивать эмоции. Отсюда знакомые клише, которые фанаты принимают как традицию, а новички — как нелогичность. При этом сами дорамы остаются популярными, значит, формула работает. Но спорные моменты все равно обсуждают.

Недосказанность и драма на пустом месте

Главная претензия — герои не говорят прямо о чувствах. Признания откладывают до 14–16 серии, хотя зрителю все ясно раньше. Вместо разговора персонажи выбирают молчание, исчезновения и «жертвы во благо». Конфликт строится на недоговоренностях, которые решились бы одним диалогом, пишут в Сети зрители.

Сюда же относят показную медлительность. Слоу-мо, повторы сцен спасения, длинные взгляды через комнату. Один момент могут показать 2–3 раза с разных ракурсов. Для романтики это работает, для динамики — не всегда.

Идеальные романы и шаблонные ходы

Когда пара сходится, отношения часто выглядят слишком гладкими. Герой заботлив, внимателен и всегда прав. Для юной аудитории это создает сказочное ожидание от реальной жизни. Плюс типовые тропы: любовные треугольники, сироты-герои, путешествия во времени.

Часто ругают и концовки. После 15 серий напряжения финал может показаться скомканным. А второстепенные линии иногда занимают слишком много времени. Тем не менее именно за эмоции и узнаваемые формулы дорамы и любят. Они раздражают и притягивают одновременно — и в этом их парадокс.