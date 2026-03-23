Киноафиша Статьи «Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках

«Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках

23 марта 2026 11:50
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Точный возраст персонажей почти не указывают.

Любая анимационная франшиза со временем обрастает новыми смыслами, и «Три богатыря» тут не исключение. То, что раньше казалось просто забавной сказкой про приключения былинных героев, с годами начинает восприниматься совсем иначе — внимание переключается на мелочи, которых раньше не замечали.

Одной из самых популярных тем для обсуждения среди фанатов стали возрастные рамки персонажей. Создатели не балуют зрителей точными датами, но если прислушаться к репликам, присмотреться к поведению и включить логику, можно сложить вполне конкретную картину.

Возраст богатырей

Из всей троицы только у Ильи Муромца есть прочная привязка к фольклору. В былинах он просидел на печи до 33 лет, после чего чудесным образом обрел богатырскую силу. Эту цифру фанаты и берут за ориентир.

Да и сам герой в мультфильмах выглядит самым взрослым и рассудительным, что идеально вписывается в образ человека, наконец дорвавшегося до активной жизни после долгого заточения. А к моменту отцовства ему уже и за 40.

Добрыня Никитич явно моложе товарища. Поклонники дают ему примерно 26 лет. Он уже успел набраться опыта, несет ответственность за свои поступки, но еще не превратился в ту непробиваемую скалу, какой со временем становится Илья.

Самый младший в компании — Алеша Попович. По самой популярной фанатской версии, ему едва перевалило за 18 лет в первом мультфильме. Живой, эмоциональный, иногда по-детски наивный, он то и дело влипает в истории и действует под влиянием порыва.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Жены богатырей

Среди женских персонажей только Любава однажды назвала свой возраст вслух. В первом фильме про Алешу Поповича она простодушно сообщает, что ей 16 лет, а она все еще «сидит в девках».

Правда, в поздних частях франшизы девушка выглядит куда старше — появляется уверенность, спокойствие, взрослые нотки в поведении. Фанаты прикинули: если следовать внутренней хронологии, то к событиям последних мультфильмов Любаве должно быть около 24 лет.

Настасья Филипповна в своем дебютном фильме про Добрыню уже производит впечатление сложившейся, зрелой женщины. Рассудительная, уравновешенная, без лишних эмоций. Скорее всего, на тот момент ей было около 25 лет. Если протянуть ниточку до современных серий, выходит, что ей уже около 33-35.

Аленушка остается самой загадочной фигурой. Никаких цифр в диалогах не всплывает, но по характеру она явно не юная девица. Терпеливая, спокойная, без резких движений и импульсивных решений. Поклонники гадают: скорее всего, она либо ровесница Настасьи, либо чуть младше, где-то около 30.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Фото: Кадры из мультфильма «Три богатыря и свет клином» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
