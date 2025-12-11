Меню
Киноафиша Статьи «Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду

11 декабря 2025 12:48
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Надеемся, что самая младшая к последнему фильму подросла.

«Три богатыря и свет клином» снова бросили зрителю крючок — и на этот раз он не про подвиги. В новом трейлере мелькают округлые животы, мягкие намёки и довольные лица — будто вселенная богатырей решила напомнить, что семья и наследники волнуют нас ничуть не меньше, чем очередной поход против тучи.

На этом фоне вопрос, который давно висит в воздухе, снова стал громче: сколько же лет жёнам богатырей? И почему создатели так тщательно играют с возрастом, будто это часть общего фольклорного подтекста.

Любава — единственная, чей возраст назван вслух

В «Алёше Поповиче и Тугарине Змее» она сама кидает реплику, которая потом обросла мемами: ей 16. Юная, быстрая, упругая как ветка берёзы — и при этом удивительно решительная. В новом трейлере она уже явно старше: взгляд спокойнее, движения уверенные. Но ощущение, что перед нами всё та же Любава, никуда не исчезло.

Настасья Филипповна — самая взрослая и самая устойчивая

На момент «Добрыни Никитича и Змея Горыныча» ей было около 20, и эта цифра многое объясняет: её рассудительность, спокойную силу, умение держать эмоции в узде там, где Алёша или сам Добрыня давно бы рванули в бой.

Сейчас, по расчётам поклонников, Настасье примерно 33–34. И именно этот возраст ощущается: в ней нет ни юношеской резкости, ни рассеянной мягкости — только уверенность женщины, которая знает свой дом, своих людей и цену каждому слову.

Кадр из мультфильма «Три богатыря»

Аленушка — героиня, о возрасте которой молчат

Точных данных у зрителей нет, но в большой тройке она — самая «закрытая». Экран показывал её редко, поэтому поклонники оценивают возраст по характеру: спокойная, терпеливая, без резких движений. В трейлере она тоже мелькает — и впервые действительно ощущается полноценной частью этой женской линии, а не просто персонажем «при богатыре».

Именно поэтому возраст трёх героинь перестал быть пустой цифрой. Он стал частью истории: показателем того, как взрослеют не только богатыри, но и весь мир вокруг них. Впрочем, у зрителя и без подсказок отлично получается считывать самое главное.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете релиза «Три богатыря. Ни дня без подвига-2».

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
