«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы

22 октября 2025 11:21
Адам Драйвер питчил проект вместе с оскароносным режиссером.

В альтернативной далекой-далекой галактике, где студийные боссы не боятся рисковать (и фанатских мемов), Стивен Содерберг снял бы сольный фильм о Кайло Рене. И, судя по всему, это были бы лучшие «Звёздные войны» со времён «Последних джедаев». Но, увы, Disney сказал «нет».

В свежем интервью AP News Адам Драйвер признался, что уже несколько лет пытался вернуться во франшизу с проектом «Охота за Беном Соло». У актёра и Содерберга, с которым он работал над «Удачей Логана», был готовый сценарий, поддержка Lucasfilm и даже одобрение самой Кэтлин Кеннеди.

Казалось, всё складывается идеально: режиссёр с «Оскаром», актёр, который буквально вырос в роли, и концепция, способная воскресить интерес к саге. Но когда проект дошёл до верхушки Disney, Боб Айгер и Алан Бергман отказали.

Причина – «непонятно, как Бен Соло все-таки выжил». Абсурдная мелочь, учитывая, что вселенная «Звёздных войн» давно живёт по принципу «если не отрубили голову – воскреснет». Император Палпатин ведь вернулся как-то без лишних вопросов.

По словам Драйвера, история была «одной из самых крутых, в которых я когда-либо участвовал». Содерберг подтвердил:

«Мне очень понравилось снимать этот фильм в голове. Жаль, что зрители не увидят его».

Отказ от сольника про Кайло Рена стал очередным примером того, как Disney душит собственную вселенную страхом перед «токсичными фанатами» и повторением неудач.

За последние годы отменены десятки проектов: фильмы Таики Вайтити, Кевина Файги, Патти Дженкинс. В итоге в кино осталось место лишь безопасным спин-оффам вроде «Мандалорца и Грогу».

«Бен Соло» Содерберга стал бы тем редким случаем, когда «Звёздные войны» снова рискнули – как когда-то сам Лукас. Теперь остаётся только гадать, какой шедевр мы потеряли.

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Звездные войны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
