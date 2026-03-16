Белый офицер Устюгов и Курчатов Чурсина: эти 3 исторических сериала вы могли упустить, а ведь они хороши — у №3 рейтинг 8.3

16 марта 2026 18:37
Кадры из сериалов «Государь», «Атом», «Константинополь»

Исторических сериалов снимается немало, однако за всеми не углядишь. 

В России снимается немало захватывающих сериалов, в том числе и исторических. В 2025 году проектов вышло немало. Однако даже самые ярые поклонники могли некоторые из них упустить. Эти три исторических проекта мы точно рекомендуем для просмотра.

«Государь»

В центре повествования — император Петр I, который поставил перед собой задачу вывести Россию в число ведущих европейских держав. Чтобы реализовать эту цель, он проявлял непреклонную решимость, неистощимую энергию и готовность к жертвам как со своей стороны, так и со стороны окружающих. Сюжет сериала охватывает период с 1682 по 1725 год. Зрители увидят и потешные полки, и дружбу с Меншиковым и Лефортом, и важные исторические событи.

Роль Петра исполнил Константин Плотников. Невероятно интересно посмотреть на игру этого актера, который столь ярко исполнил роль Горшка в сериале «Король и Шут». Сериал понравился и зрителям

«Сериал понравился, хороший добротный уровень. Порадовали батальные сцены, не экономили, сняли с размахом. Интересным получился Карл XII, истеричный, зацикленный на войне»

«Атом»

В разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году, Советский Союз тайно приступил к созданию собственного ядерного оружия. Руководителем секретной лаборатории стал Игорь Курчатов, объединивший лучших ученых страны для решения этой сверхсложной задачи. Одновременно советская разведка занималась добычей сведений о ходе подобных работ у других государств.

На фоне этих событий разворачиваются судьбы двух ключевых участников проекта — физика Фролова и радиохимика Карпова, каждый из которых сталкивается с тяжёлыми личными испытаниями. Эта напряженная сага о гениальности, мужестве и человеческих драмах объединённых одной целью — спасением будущего Родины.

В главных ролях — Алексей Гуськов и Юрий Чурсин в роли легендарного Курчатого. Именно за его игрой интереснее всего наблюдать, так как обычно он играет не слишком положительные роли.

«Константинополь»

Сергей Нератов, лишившийся всего в ходе Гражданской войны, оказывается в Константинополе — городе, охваченном беззаконием и ставшем приютом для самых разных эмигрантов. Среди них встречаются и дамы высшего света, и учёные, и беспринципные торговцы, и предатели. Город превращается в арену столкновения надежд и разочарований, чести и алчности, любви и вражды. Видя страдания русских беженцев, Нератов берёт на себя задачу восстановить справедливость, создав и возглавив подпольную организацию.

В главных ролях играют Александр Устюгов и Оксана Акиньшина. Звезда «Ментовских войн» сыграл белого офицера, сбежавшего из Российской империи. Именно у этого проекта рейтинг на «Кинопоиске» — 8.3. Он вошел в топ-250 лучших фильмов.

Фото: Кадры из сериалов «Государь», «Атом», «Константинополь»
Камилла Булгакова
