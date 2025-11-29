«Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил

Павел Луспекаев, знакомый всем по роли таможенника Верещагина в «Белом солнце пустыни», стал настоящей легендой советского кино. Казалось, после такого успеха актера ждала блестящая карьера и множество новых ролей.

Но судьба распорядилась иначе. Всю жизнь Луспекаев мужественно боролся с тяжелым заболеванием. Несмотря на невероятную силу духа и съемки в культовом фильме, здоровье актера было подорвано. Он ушел из жизни в расцвете сил, в 42 года.

Травма актера

В 16 лет он сбежал на фронт. Однажды пуля серьезно ранила ему руку, и врачи настаивали на ампутации. Но юноша проявил невероятное упрямство — отказался и сумел сохранить конечность.

Однако настоящий удар по здоровью нанесла другая история. Во время разведывательной операции он провел больше четырёх часов в снегу, что привело к тяжелейшему обморожению ног.

Именно это и стало причиной трагедии — нарушилось кровообращение, постепенно развился атеросклероз сосудов. Болезнь прогрессировала годами, причиняя ему невыносимые страдания.

В 38 лет здоровье Луспекаева резко ухудшилось — врачам пришлось ампутировать ему часть пальцев на ногах. К сожалению, это не остановило развитие болезни, и через год состояние артиста снова обострилось. На ногах развились глубокие язвы, переросшие в гангрену, и перед актером встал тяжелейший выбор.

Луспекаев категорически отказался от ампутации ног до колена, но в итоге согласился на удаление стоп. Послеоперационный период стал для него настоящим испытанием — он страдал от фантомных болей, стал зависим от обезболивающих и алкоголя.

Коллеги поддержали Павла и помогли ему получить качественные протезы из-за границы. Однако даже после этого режиссеры не спешили приглашать его на съемки — за актером прочно закрепилась репутация человека с подорванным здоровьем, что ставило под угрозу весь съёмочный процесс.

Павел Луспекаев в «Белом солнце пустыни»

Вопреки общему мнению, режиссер Павел Мотыль рискнул и пригласил Луспекаева на роль Верещагина в «Белое солнце пустыни», поставив лишь одно условие — никаких дублеров и костылей на съемочной площадке. Для актера каждый шаг давался с невероятным трудом и болью, но он мужественно выполнял все сцены.

Игра Луспекаева оказалась настолько убедительной, что зрители и заподозрить не могли, что за образом колоритного таможенника скрывается тяжелобольной артист. Фильм, вышедший в 1969 году, мгновенно сделал его звездой.

Коллеги шутили, что теперь ему не расстаться с автографами и интервью. Но судьба распорядилась иначе — всего через год, в возрасте 42 лет, Павел Луспекаев скоропостижно скончался от разрыва сердечной аорты.

