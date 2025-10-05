Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно)

Фанаты «Сумерек» — народ упёртый. Прошло уже больше десяти лет после выхода финала, а они продолжают копаться в деталях и строить такие теории, что хоть садись и снимай отдельный спин-офф.

Самые популярные и сумасшедшие версии связаны с Беллой и Калленами.

«Белла — потомок волков-оборотней»

Помимо дружбы и подростковой химии, Беллу и Джейкоба могло связывать кое-что глубже. Фанаты уверяют: Белла сама принадлежала к квилетам, значит, в её жилах текла кровь волков. Именно этим объясняют настойчивое нежелание её отца Чарли уезжать из Форкса, его связь с семьёй Блэков и даже «зов крови», который притянул его к Сью.

И тут же вспоминают момент с запечатлением Джейкоба на Ренесми. По логике фанатов, это было не случайностью, а отражением того, что Белла сама из рода квилетов, просто очень далёкая потомка.

В доказательство приводят «Официальный иллюстрированный путеводитель по Сумеречной саге» Стефани Майер (2011), где в древе семьи Свон действительно упоминается брак с Куилом Атеаром III, представителем квилетов.

«Белла никогда не была “обычной девочкой”, — пишут зрители на форумах, — её кровь всё равно тянула к волкам».

«Каллены — это вовсе не вампиры, а феи»

Ещё более безумная теория лишает Калленов их главного статуса. По версии фанатов, они — никакие не вампиры, а самые настоящие феи. Аргументы? Они звучат неожиданно убедительно.

В ирландских мифах сиды, а в шотландских баобхан сидхи тоже питались кровью. Их описывали бледными, чарующими и живущими обособленно — прямо как Эдварда и его семью. А сверхспособности Калленов будто сошли со страниц фольклора: телепатия Эдварда, провидение Элис, умение Джаспера управлять эмоциями.

Фанаты иронизируют: если бы Майер сразу заявила, что Каллены — не вампиры, а феи, история смотрелась бы не менее органично. И, возможно, спор о том, почему они блестят на солнце, никогда бы не начался. А вы что думаете?

