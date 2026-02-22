Меню
Киноафиша Статьи Кто озвучивает бегемотиху в «Красавице»: «Это реинкарнация Раневской»

22 февраля 2026 18:00
Кадр из фильма «Красавица»

Актриса сразу дала согласие.

Главной новинкой нынешней недели в кино стало лента о блокадном Ленинграде «Красавица». На этот раз на экране вышло кино, посвященное не столько людям, сколько тому, какой подвиг они совершили для спасения животных в зоопарке.

Наравне с обычными актёрами на площадке работами и их четвероногие коллеги. И этот труд точно нельзя было назвать простым.

Животные в фильме «Красавица»

По словам режиссера фильма Антона Богданова, все животные в кадре настоящие. И это несмотря на то, что они подстраховались и даже создали целую куклу центрального персонажа истории — бегемота.

«Эту модель в натуральную величину мы сделали специально для съемок, она силиконовая, но при этом у неё двигаются уши, глаза, этот бегемот "дышит". После съемок мы отдали модель зоопарку, который организовал экспозицию в честь премьеры фильма», — пояснил постановщик

В роли бегемота снялась Злата из труппы дрессировщика Тофика Ахундова, который как раз работал в Новосибирске. Туда и отправилась съемочная группа.

Кадр из фильма «Красавица»

Озвучка бегемота

По сюжету главный герой слышит то, что ему говорит Красавица. К подбору актрис на озвучку животного Богданов подошел со всей серьезностью — он хотел, чтобы у бегемотихи были интонации Фаины Раневской. Поэтому выбор был очевиден.

«На мой взгляд, Аронова — это реинкарнация Раневской», — заявил режиссёр «Профилю».

Но его коллеги сомневались, что известная артистка согласится озвучивать бегемота. Однако Мария Аронова быстро согласилась на предложение.

Фото: Кадры из фильма «Красавица» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
