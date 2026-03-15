Беднее, чем Илон Маск, но все-таки самый богатый в Средиземье: сколько денег у Смауга

15 марта 2026 21:02
Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»

Оценку дало издание Forbes.

В мире «Властелина колец» гномы всегда славились своей неуемной тягой к богатству, и королевство Эребор служит лучшим тому подтверждением. Подгорное царство накопило столько золота, что привлекло внимание жадного дракона Смауга, который без лишних церемоний сгреб все сокровища в свою кучу и стал официально самым богатым существом во всем Средиземье. Только вот вопрос: а много ли это в пересчете на понятные нам цифры?

Проблема в том, что профессор Толкин не оставил потомкам никаких финансовых отчетов. В книгах вы не найдете ни курса золота в Средиземье, ни точной описи драконьей сокровищницы с указанием объемов.

Большинство фанатов пытались прикинуть состояние на глазок, но журнал Forbes подошел к делу серьезно. Редакция решила применить к истории реальные экономические показатели и вычислить примерный капитал крылатого ящера.

Богатство дракона

Чтобы прикинуть масштаб драконьего богатства, редакции Forbes пришлось включить воображение и вооружиться сложными расчетами. Отталкиваться решили от размеров самого Смауга — длину определили в 64 фута, то есть почти двадцать метров от носа до хвоста. От этой цифры уже плясали дальше, вычисляя, какую площадь могло занимать все наваленное в кучу золото.

Прикинули высоту насыпей, посчитали объем — получилось 1477 кубических футов сокровищ. А дальше математика перевела сказочное богатство в доллары. Итоговая сумма вышла внушительная — 8,6 миллиарда.

С таким капиталом Смауг занял седьмую строчку в рейтинге Forbes среди самых богатых вымышленных персонажей.

Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»

Оценка драгоценностей

Правда, фанаты Толкина дружно возмутились скромной оценке Forbes и заявили, что цифру явно занизили. По мнению поклонников, Смауг вообще должен быть богатейшим персонажем во всей мировой литературе, а не прозябать на седьмом месте. Главная претензия — журнал совершенно не учел драгоценности, которые явно стоят бешеных денег.

Взять для примера Аркенстон — легендарный камень, который считается одной четырнадцатой всех сокровищ Эребора. Простая арифметика дает почти 4,4 миллиарда долларов только за этот камешек. А если приплюсовать россыпи алмазов, которые потянут еще миллиардов на десять, да гномьи доспехи за 1,1 миллиарда, сумма начинает расти на глазах.

В итоге Forbes пришлось пересчитать данные и выдать новую цифру — 54,1 миллиарда долларов. С таким капиталом Смауг взлетел сразу на второе место в рейтинге вымышленных богачей, уступив только Скруджу МакДаку.

Для понимания масштаба: реальный Илон Маск, который постоянно лидирует в списках Forbes, имеет состояние около 800 миллиардов. Дракону, конечно, далеко, но для ящерицы из книги результат тоже вполне достойный.

Фото: Кадры из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)
Светлана Левкина
