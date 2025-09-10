Меню
Баязид умер именно из-за Хюррем: один неверный шаг матери — и случилась трагедия

10 сентября 2025 07:58
Кадр из сериала «Великолепный век»

Как один заботливый жест стал роковым для шехзаде.

В сериале «Великолепный век» после казни Мустафы и смерти Мехмета в борьбе за трон Османской империи остались только два сына Сулеймана и Хюррем — Селим и Баязид.

Их будущее зависело не только от характера, но и от материнской любви. Однако и в кино, и в реальной жизни Хюррем всегда ставила на Селима.

Выбор сделан

Селим был старше, сдержаннее и осторожнее. Баязид — вспыльчив, горд, порой неуправляем. Сулейман не мог доверить империю младшему сыну, и Хюррем это понимала.

Даже в прощальных словах к детям она делает выбор очевидным: Селима она наставляет как будущего падишаха, а Баязида просит лишь «выжить», прекрасно осознавая, что после восшествия брата на трон младшему грозит смерть.

Любовь, что изменила всё

Жизнь Баязида могла сложиться иначе, если бы рядом осталась Хуриджихан — его двоюродная сестра, а потом и жена, единственная, кто умел сдерживать его горячий нрав.

Но судьба распорядилась жестоко: Хуриджихан погибает от руки Нурбану, жены Селима, вокруг трагедии разворачивается интрига, которая окончательно ломает жизнь шехзаде.

Если бы правда раскрылась, Нурбану ждала бы казнь, но вместе с ней под угрозой оказался бы и Селим.

Хюррем, зная чувства сына, делает роковой выбор — она скрывает убийство и помогает невестке избежать наказания.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Подставленная Рана

Чтобы сохранить тайну, Хюррем жертвует судьбой Раны, бывшей фаворитки Баязида. Та любила шехзаде, ревновала его к Хуриджихан и даже просила помощи у Хюррем.

Но именно её объявляют убийцей и быстро казнят. Для Баязида это становится ударом: он теряет жену, доверие к матери и любые шансы на трон.

Хюррем действовала ради Селима, но её выбор разрушил жизнь другого сына. Один её поступок изменил всё: Баязид оказался обречён, а его путь закончился трагически.

Вам будет интересно: Какую вековую традицию нарушил Сулейман перед смертью Хюррем: он этого не сделал даже ради матери

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
