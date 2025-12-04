Меню
Киноафиша Статьи Батрутдинов ныряет в ледяную реку, Кравец ждет, пока сойдет иней: где на самом деле снимают «Невероятные приключения Шурика»

4 декабря 2025 19:35
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Локации там прям экстремальные.

Каждый год телеканалы обещают «новую новогоднюю комедию», но не каждый год съёмочная группа исчезает на несколько недель в такие места, где даже мобильная связь появляется как подарок судьбы. Именно это и случилось с новой комедией ТНТ про Шурика. И главный вопрос, который сейчас обсуждают в сети, звучит неожиданно просто: где они всё это вообще снимают?

Новый Шурик, новая реальность

ТНТ запускает проект «Невероятные приключения Шурика» — не ремейк и не пародию, а большое новогоднее кино с мюзиклом, зумерским юмором и знакомыми образами.

Шурика играет Тимур Батрутдинов, Нину — Марина Кравец, а камео настолько много, что список можно читать как афишу концерта: ANNA ASTI, Лазарев, Долина, IOWA, The Hatters.

Почему эту премьеру уже ругают

Фанаты боятся за классику, критики опасаются «оскорбления памяти», а продюсеры спокойно улыбаются. По их словам, это не попытка переписать советские фильмы, а способ сделать новогоднее кино, которое зритель поймёт с первых секунд.

«Минимальный порог входа» — их любимая формулировка. Но пока в сети спорят о сюжете, главный интерес вызывает совсем другое — локации. Где все эти сумасшедшие сцены сняты?

И вот ответ:

Съёмочная группа уехала в горы Карачаево-Черкесии и там фактически живёт. Именно здесь снимают сцены, которые должны напоминать классику — но выглядят как совершенно новая глава.

Там, где в кадре должно быть лето, команда встречает туман, снег, иней и ледяную воду. Световой день заканчивается в три часа дня, актёры просыпаются в четыре утра, а Батрутдинов ныряет в реку в спальном мешке, потому что «так надо для кадра».

Почему выбрали именно эти места

Режиссёры признаются: хотели показать Кавказ по-новому. Не открытки, не туристические зоны, а настоящие высокогорные ландшафты. Такая атмосфера вплетает в историю не только юмор, но и масштаб — что для новогоднего телефильма редкость.

Также прочитайте: Думаете, советского «Шерлока» снимали только в Ленинграде? По факту: 2% Лондона, 6% Абхазии, 12% Эстонии

Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
